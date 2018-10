Maneskin, ecco il nuovo album "Il ballo della vita" e un docufilm sulla loro carriera

Disponibile in pre-save su Spotify e pre-order su iTunes "Il ballo della vita", l’attesissimo nuovo album dei Måneskin, in uscita in fisico e digitale venerdì 26 ottobre 2018. Il nuovo disco, il primo di inediti, è stato anticipato dai singoli “Morirò da Re” e “Torna a casa”, l’intensa ballata in italiano che ha debuttato al n.1 della classifica iTunes.

Scritto e prodotto dalla band, è un racconto autobiografico che riflette nelle 12 tracce le quattro anime dei componenti, unendo le influenze musicali di ciascuno, pur rispettandone la varietà. Un fil rouge lega tutti i brani: la figura di Marlena, la Venere del gruppo, la personificazione della creatività, della libertà, della vita, che si muove fra le righe e le note di tutto l’album. I testi, sia in italiano che in inglese, sono il frutto delle diverse ispirazioni, musicali e non, che hanno accompagnato la vita artistica del gruppo in quest’ultimo ricchissimo anno.

I Måneskin presentano al pubblico tutte le sfumature del loro sound inconfondibile, attraversando rap, funk e pop e, al tempo stesso, approfondendo una dimensione più intima e introspettiva, grazie soprattutto all’uso degli archi in alcuni brani. Il titolo richiama l’elemento della danza, tratto caratteristico della maggior parte dei brani: il ballo viene inteso qui come metafora della vivacità della vita, della libertà di movimento e, soprattutto, di pensiero.

Altra novità esclusiva: “This is Maneskin”, il docu-film scritto dalla band, sarà anche un grande e unico evento cinematografico. Nei migliori cinema italiani, solo per un giorno, mercoledì 24 ottobre, i Maneskin presenteranno il docufilm, distribuito da Vision Distribution, con una performance live in apertura che sarà trasmessa in diretta in tutte le sale. Si tratta di un film a quattro voci e otto mani in cui i ragazzi, non ancora ventenni, si presentano, si rivelano, si mettono in scena per raccontare la propria personalità, tra esperienze, sogni, conflitti e la spasmodica voglia di esprimersi attraverso la musica per dimostrare chi sono. Hanno scelto di farlo in un periodo cruciale della loro ancora breve carriera, durante la genesi del primo disco d’inediti.

Dalle selezioni di X Factor al primo tour, il documentario segue i componenti della band nelle fasi più delicate del lavoro creativo e mentre stringono in modo insolubile i loro rapporti di amicizia e imparano a mantenere in equilibrio i ritmi professionali serrati e la vita da adolescenti, trovando il tempo anche per la famiglia e gli amici di sempre. Un collage mai realizzato prima d’ora, con un montato unico nel suo genere che ripercorre la vita artistica dei Måneskin, per comprenderne le emozioni, le tensioni e il talento in modo inedito.

ECCO LA TRACKLIST DE “IL BALLO DELLA VITA”

1. New Song

2. Torna a Casa

3. L'Altra Dimensione

4. Sh_t Blvd

5. Fear For Nobody

6. Le Parole Lontane

7. Immortale (Ft. Vegas Jones)

8. Lasciami Stare

9. Are You Ready

10. Close to the Top

11. Niente da Dire

12. Morirò Da Re



