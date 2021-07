Maneskin, oggi esce il video del singolo «I wanna be your slave»: prime immagini choc

Giovedì 15 Luglio 2021, 15:28

Fra tre ore (alle 19) sarà online il nuovo videoclip dei Maneskin, il gruppo vincitore dell'ultimo Eurovision. Sarà possibile vederlo su youtube (link) in anterpima mondiale. Nei giorni scorsi sono state pubblicate immagini molto provocanti sull'account Instagram ufficiale del gruppo. Dei frame del filmato che mostravano i componenti del gruppo in pose intime. E in una foto spunta anche una lingua che passa sopra al ventre di Victoria De Angelis. Oggi, invece, è stato pubblicato un piccolo video in cui si vede la bassista sputare in basso e colpire in faccia un altro membro della band. L'attesa è già alle stelle.

APPROFONDIMENTI LOOK Maneskin, nuovo taglio di capelli per Damiano: «Presto un... L'EVENTO Video MUSICA Måneskin sul tetto del mondo: sono i più ascoltati... MUSICA Maneskin sono i più ascoltati al mondo, primo posto nella...

Maneskin, nuovo taglio di capelli per Damiano: «Presto un altro videoclip»