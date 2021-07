Maneskin sono i più ascoltati al mondo, primo posto nella global chart di Spotify: video

Lunedì 5 Luglio 2021, 18:28

I Maneskin sono i più ascoltati al mondo. A dirlo è la global chart di Spotify che vede in vetta alla classifica proprio la band italiana con il brano "Beggin". Era il 2017 quando questi quattro giovani musicisti romani incantavano il palco di X Factor con questa cover dei Madcon. Oggi, dopo il successo sul palco dell'Eurovision con "Zitti e buoni", i Maneskin sono letteralmente sul tetto del mondo.



Dalle strade di Via del Corso, a X Factor, dal palco del Festival di Sanremo a quello dell'Eurovision Song Contest, fino al punto più alto, con l'enorme Billboard di Spotify a Times Square che pubblicizza la playlist "This Is Maneskin": il successo di Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan è inarrestabile. Ecco il video che ripercorre le tappe più importanti di questa scalata.