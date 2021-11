Maneskin annunciano le nomination ai Grammy, ma è giallo sull'assenza di Victoria

I Maneskin sono stati scelti per annunciare le candidature ai Grammy. Lo ha annunciato la stessa band italiana con un post su Twitter. Le candidature sono state annunciate oggi, mentre la cerimonia di premiazione si svolgerà il prossimo 31 gennaio. «Siamo entusiasti di essere tra i presentatori per annunciare le candidature dei Grammy», hanno scritto su Twitter. Damiano, coadiuvato da Ethan e Thomas, ha sfoggiato un inglese perfetto nell'annunciare le nomination. Assente la bassista Victoria De Angelis, che con tweet si è limitata a commentare: «Purtroppo non ho potuto partecipare all'annuncio dei nominati, ma sto seguendo la diretta streaming e faccio il tifo da casa!».

We’re sooo excited to help announce the @RecordingAcad #GRAMMYs nominations on Tuesday, Nov. 23.



Tune in to watch live on https://t.co/i3nz8CI1k3 @ 9am PT to find out who is nominated! pic.twitter.com/hUNp6hBDhb

— MåneskinOfficial (@thisismaneskin) November 23, 2021