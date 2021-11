Maneskin, spaghetti e vino ai Music Awards. Esplode la polemica: «Soliti stereotipi, l'Italia è molto di più»

I Maneskin e i luoghi comuni italiani. «Svegliati e annusa il caffè, Cardi B. L'Italia non è spaghetti e vino, è molto, molto di più. L'Italia è bellezza, cultura, Leonardo, Ferrari, opera. Quindi, prima di presentare artisti italiani, impara e preparati. È così triste usare stereotipi per accogliere i Maneskin». Scontro al fulmicotone via social fra Lapo Elkann e Cardi B., la conduttrice degli American Music Awards, che l'altra sera ha ospitato i Maneskin presentandoli con un 'sipariettò che ha scatenato molte polemiche. Cardi B., seduta ad un tavolo con la tovaglia a quadri, accompagnata da un mandolino, ha introdotto la band davanti ad un piatto di spaghetti.

Wake up and smell the coffee @iamcardib . 🇮🇹 is not spaghetti and wine, it's much much more. Italy is beauty, culture, Leonardo, Ferrari, opera. So before you introduce italian artists please learn and be prepared. It's so sad to use 🇮🇹-🇺🇸 stereotypes to welcome @thisismaneskin https://t.co/mU4zSz0o17

