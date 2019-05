Dopo il successo a X Factor 11, Lorenzo Licitra torna con un nuovo singolo

Dopo il successo a X Factor che lo ha incoronato vincitore nel 2017, Lorenzo Licitra torna con un nuovo singolo.

“Sai che ti ho pensato sempre” da oggi è disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali.

Licitra, classe 1991, parla così del nuovo percorso appena avviato: «Torno a respirare vita…so come si fa. Per me la musica è passione e con il mio percorso accademico ho imparato anche l’importanza dello studio e della musica come professione. Non è solo una questione di pancia. Ho aspettato a lungo prima di uscire perché avevo bisogno di trovare un brano che parlasse ‘per me’ e non solo ‘di me’».

“Sai che ti ho pensato sempre” (etichetta Sony) prodotto da Ioska Versari con la collaborazione di Enrico Brun e Fabrizio Ferraguzzo e scritto da Marco Guazzone e Alessandra Flora, riconferma la voglia del giovane cantante ragusano di spingersi oltre i confini della lirica, sfociando in un genere crossover che abbraccia le due diverse “anime” dell’artista.



