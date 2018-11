Lo Stato Sociale sbarca a Roma: ecco la graphic novel "Andrea"

Dopo il successo sanremese riscosso con il brano "Una vita in vacanza", con cui si è aggiudicata il secondo posto allo scorso Festival della canzone italiana, la band Lo Stato Sociale, rappresentata da Albi (il bassista e voce Alberto Cazzola) e Bebo (Alberto Guidetti, voce e drum machine) appena rientrati da Lucca Comics, sbarca al bookstore La Feltrinelli di via Appia Nuova in Roma per la presentazione della graphic novel "Andrea" edita da Feltrinelli Comics e realizzata in collaborazione con il fumettista Luca Genovese.



Si tratta della prima opera a fumetti firmata dal gruppo con i disegni di Genovese e nel libro un giovane bolognese racconta per immagini una storia generazionale aprendo le porte di un viaggio in un'Italia distopica, in cui nulla sembra avere più senso e nella quale è difficile riconoscersi e proiettare le proprie aspirazioni. "Andrea si ferma, sbattuto fuori dai propri pensieri. Voltandosi arriva esattamente al punto che sfiora la rottura. La realtà è a un metro di distanza", si legge nel libro. Non è però la prima pubblicazione per la band che, tra un disco indie e l'altro pop, aveva già dato alla luce il romanzo "Il movimento è fermo". Luca Genovese, adottato dalla città di Bologna, è un fumettista che dopo alcuni lavori autoprodotti con la label "SelfComics" si afferma come autore grazie alla graphic novel "Luigi Tenco".



A Il Messaggero.it Bebo e Genovese parlano della loro collaborazione e dell'entusiasmante progetto che li ha legati con il mondo dei fumetti. E mentre Lodo Guenzi è impegnato come giudice nel talent X Factor e litiga con Mara Maionchi, per il 2019 qualcosa bolle in pentola per i ragazzi de Lo Stato Sociale che stanno già lavorando al loro futuro progetto discografico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA