Grifoni presenta il singolo "Lei mente" in uscita il 17 Maggio 2024

GRIFONI, artista poliedrico e di talento dietro il progetto artistico AurioN, si prepara a lanciare il suo nuovo singolo intitolato "LEI MENTE" il prossimo 17 Maggio 2024.

Distribuito da ADA MUSIC ITALY, questo brano promette di coinvolgere gli ascoltatori con la sua autenticità e la sua intensità emotiva.

Con radici profonde tra Londra e l'America, GRIFONI, anche conosciuto come AurioN, è un cantante, cantautore e poeta la cui musica riflette la sua passione per la narrazione e la cultura, ispirandosi a epiche narrazioni come l'Odissea e l'Eneide, infatti il nome AurioN incarna la nuova alba, simboleggiando un nuovo inizio e un viaggio di crescita personale e artistica.

"LEI MENTE" nasce da una singolare ispirazione verso una donna ed è stata scritta tutta d’un fiato.

Questa semplicità e spontaneità dell’artista traspare chiaramente nel brano, che offre agli ascoltatori uno spazio aperto per riflettere e connettersi con le proprie esperienze e emozioni.

La musica di GRIFONI sfida categorizzazioni e generi, spaziando dal pop melodico al rock alternativo.

Tuttavia, al cuore del suo lavoro c'è una cruda autenticità che trasmette l'essenza delle relazioni umane, dalla gioia al dolore, dalla speranza alla redenzione.

Il singolo "LEI MENTE" è un'anteprima di ciò che GRIFONI ha in serbo per il pubblico, un brano che tocca le corde del cuore e lascia un'impronta indelebile nell'anima di chi l'ascolta.