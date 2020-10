Laura Pausini, la nuova canzone punta agli Oscar: canterà la colonna sonora del film di Ponti

Laura Pausini canterà Io Si (Seen), un brano scritto per lei da Diane Warren che verrà presentato all’attenzione degli Academy Awards per la candidatura agli Oscar come miglior canzone originale. Il brano è la colonna sonora del film "La vita davanti a se" di Edoardo Ponti: tra i protagonisti anche Sofia Loren. Il film uscirà su Netflix il prossimo 13 novembre.

«Sono rimasta affascinata da questa canzone che Diane ha voluto cucirmi addosso e dal film di Edoardo Ponti con la meravigliosa Sofia Loren che torna finalmente sulle scene, sia per la trama che per il messaggio che porta - ha spiegato Laura Pausini - Lo vedrete presto anche voi. Sofia è una icona della cultura e della storia del cinema e sono orgogliosa di accompagnare questo progetto con la mia voce. Nelle prossime settimane vi racconterò qualcosa in più, ma non potevo tenere per me una notizia così emozionante».

Ultimo aggiornamento: 21:01

