La lunga estate e il lungo autunno di Carl Brave: tour europeo

Un tour nei teatri andato sold out e un'estate che porterà Carl Brave nei più importanti festival d'Italia, ma il giovane autore romano non ha intenzione di fermarsi. L'autunno porta con sé un nuovo viaggio: Notti Brave arriva in Europa con un tour di otto date.



Il tour europeo toccherà Lisbona (10 ottobre), Madrid (12 ottobre), Barcellona (13 ottobre), Parigi (15 ottobre), Berlino (17 ottobre), Bruxelles (19 ottobre), Londra (21 ottobre) e Amsterdam (23 ottobre).



Intanto è uscita la nuova versione del brano di Elisa, Vivere tutte le vite, registrata prodotta e cantata dall'autore romano insieme a Elisa. Brano che arriva poco dopo il successo di Posso, cantato con Max Gazzè (Disco di Platino) e del lancio del secondo singolo Mercì, entrambi estratti da Notti Brave © RIPRODUZIONE RISERVATA