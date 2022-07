Carl Brave ‘"inventore" del corsivo? Le parole dell’artista: «Se è vero, vi chiedo scusa»

Mercoledì 20 Luglio 2022, 13:56

Nell’estate del corsivo, fenomeno uscito ormai dai social, è impossibile non imbattersi in contenuti dedicati al trend. Una volta indagate le forme di questa espressione, l’obiettivo è scovare la ‘pietra dello scandalo’: chi è l’inventore del corsivo? E adesso abbiamo la risposta. A dare il via al trend non sarebbe stata Elisa Esposito, che ne è diventata l’insegnante per eccellenza, ma Carl Brave. Informatone su TikTok , Carl Brave ha condiviso una video reaction e, in seguito, ha commentato direttamente dal palco. Il cantautore, in tour, ha detto: “Ho scoperto da poco che da ‘Spigoli’ è partita tutta quella storia del corsivo, così mi hanno detto. Non so se è vero… ragazzi, se è vero vi chiedo scusa”. Foto di Sara Serra da Ufficio Stampa - Kikapress / Music: «Perception» from Bensound.com

LEGGI ANCHE: -- Ludwig racconta ‘Tropicana’: «Un omaggio a un locale che frequento da sempre»