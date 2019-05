Ed Sheeran e Justin Bieber, ecco il nuovo video: «I don't care»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Io e Justin Bieber abbiamo pubblicato una nuova canzone. Si intitola "I don't care" e spero che vi piaccia». Cosiaveva annunciato l'uscita del singolo prodotto da Max Martin, Shellback e Fred, che lo vede duettare con. Oggi è arrivato in rete anche il video diventato subito virale grazie alle milioni di condivisioni. Per Bieber si tratta della ricomparsa sulla scena discografica dopo che aveva annunciato di volersi prendere una pausa per tenere a bada la depressione. Il cantautore britannico, invece, è impegnato in queste settimane nella prosecuzione del tour iniziato ben due anni fa (il suo è stato anche il tour globale con il maggior incasso nel 2018), che toccherà a breve l'Italia per tre attesissimi concerti a Firenze il 14 giugno, a Roma il 16 giugno e a Milano il 19 giugno.Da quando è apparso nella scena musicale inglese nel 2010 l'artista di Suffolk è riuscito ad affascinare milioni di fan in tutto il mondo con il suo talento senza pari nel comporre brani (e nel cantarli) e riuscendo ad entrare in relazione con ognuno dei suoi fan. Con 3 album n.1 in tutto il mondo, «+» nel 2011, «x »nel 2014 e '÷' nel 2017, Ed Sheeran ha venduto oltre 45 milioni di album. L'ultimo album di Ed '÷' ha infranto tutti i record fin dalla sua pubblicazione diventando l'album di un artista maschile che ha venduto il maggior numero di copie nel minor tempo di sempre in Inghilterra.Il suo singolo «Shape of you» è stato il primo brano in assoluto a raggiungere 2 miliardi di streaming su. In Italia '÷' è presente da 114 settimane nella classifica di vendita, salendo sul podio della classifica degli album più venduti nel 2017 (non succedeva da 17 anni, l'ultima volta con l'album «1» dei Beatles nel 2000, che un artista internazionale arrivasse al n.1 della classifica di vendita annuale) e anche nel 2018 (nella top 10 e album internazionale più alto in classifica).L'album è certificato 5 volte Platino, mentre Shape of you è certificato Diamante (10 volte Platino). Ma sono molte di più le certificazioni raggiunte dai brani contenuti in'÷': Perfect (9 volte Platino), Galway Girl (4 volte Platino), Castle on the hill (3 volte Platino), Happier (Platino), What do I know (oro), How would you feel (oro), Dive (oro), Supermarker Flowers (oro), Barcellona (oro)