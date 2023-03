È uscito “Carta da Parati”, il nuovo singolo del cantautore Jacopo Ratini

La canzone racconta cosa prova un padre a diventare genitore per la prima volta. I sogni, le paure e le domande rispetto a come sarà la propria vita, dopo la nascita del figlio. Le certezze indissolubili e le aspettative inevitabili nei suoi confronti.

Un'attesa che lo lega in maniera ancora più profonda alla propria compagna e che li porta a vivere con i cuori talmente vicini da rimanere incollati come carta da parati. Il videoclip è un racconto a disegni, in formato “Instagram Stories”, del testo della canzone.

Trenta illustrazioni, riprese in piano sequenza dalla fotocamera di un iPhone, ideate e realizzate dall’artista Dalila Di Corso. "Carta da parati", scritta da Jacopo Ratini e prodotta in collaborazione con il producer e musicista Jacopo Mariotti, esce per l’etichetta Atmosferica Dischi.