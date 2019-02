Il Volo, Musica che resta: il testo della canzone di Sanremo 2019

Ultimo aggiornamento: 5 Febbraio, 00:54

Musica che restadi P. Romitelli – E. Munda – A. Carozza – G. Nannini.Leggo in fondo ai tuoi pensieriCerco in un sospiro i tuoi desideriMostrami la parte del tuo cuore cheNascondi nel profondoAscolto tutti i tuoi silenziCome è bello perdermi dentro ai tuoi occhiSono io il tuo sogno? Quando resti svegliaE senza niente intornoTu che sei la forza e il coraggioLa meta in un viaggioIl senso dei giorni mieiIo ci sarò da ora e per sempreAmore abbracciamiVoglio proteggertiSiamo il sole in un giorno di pioggiaStanotte stringimiBaciami l’animaSiamo musica vera che restaTra miliardi di personeTi ho riconosciuta nella confusioneSciogli quel sorriso dal tuo viso eAndiamo via lontanoTu che sei davvero importanteIn ogni mio istanteSei la melodiaE non passerai, maiAmore abbracciamiVoglio proteggertiSiamo il sole in un giorno di pioggiaStanotte stringimiBaciami l’animaSiamo musica vera che restaNon siamo un soffio di ventoNon siamo un momentoLo sai che il tuo posto è per sempre quiAmore abbracciamiVoglio proteggertiSiamo il sole in un giorno di pioggiaStanotte stringimiBaciami l’animaSiamo musica vera che restaSiamo musica vera che resta