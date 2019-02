Sanremo 2019, falsa partenza per Mahmood. «Non sento la musica in cuffia»

Ha spiegato che non sentiva la musica in cuffia. Falsa partenza, quindi, per il brano di Mahmood "Soldi" nella serata finale del festival. Il cantante di origini egiziane, vincitore insieme a Einar di Sanremo Giovani a dicembre, è partito nell'esecuzione del brano senza che si sentisse la sua voce. Così è stato rapidamente raggiunto da Claudio Bisio che lo ha fermato. Dopo poco il cantante è ripartito, questa volta senza problemi e anzi applauditissimo.

Ultimo aggiornamento: 22:59

