Ghali in tour, su Real Time le immagini esclusive

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ghali, il trapper rivelazione della scena musicale italiana, dopo aver scalato tutte le classifiche e superato le 450 milioni di visualizzazioni su YouTube con le sue hit, è nei palasport italiani con il suo primo tour.Real Time (canale 31), per l’occasione, mercoledì 24 ottobre alle ore 21 manderà in onda in anteprima esclusiva le immagini della prima data di “Ghali in tour” (prodotto e organizzato da Live Nation): i telespettatori e tutti i fan potranno vedere i primi 15 minuti della data torinese dello show.Dopo la collaborazione per la serie “Love Dilemma”, di cui la superhit “Cara Italia” era la sigla,Real Time sceglie per la seconda volta di collaborare con un’artista dalla storia positiva e dal talento indiscutibile.Prossimamente, infatti, le telecamere del canale del gruppo Discovery Italia racconteranno in un documentario l’intera tournée italiana attraverso immagini esclusive, backstage inediti e interviste che ripercorreranno le tappe del “Ghali in tour”.