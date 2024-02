Che tempo che fa, Rich Ciolino (l'alieno di Ghali) parla all'orecchio di Fabio Fazio: ecco cosa ha detto

Lunedì 19 Febbraio 2024, 09:35

Domenica scorsa, Fabio Fazio ha ospitato Ghali a Che tempo che fa, dove ha parlato con l'artista di questa sua rinascita musicale arrivata grazie al Festival di Sanremo 2024 ma anche delle polemiche causate sulla Rai a causa del suo "stop al genocidio" pronunciato dal palco dell'Ariston durante la serata finale di Sanremo: insieme a lui c'era l'alieno Rich Ciolino che ha commentato l'episodio suggerendo a Fabio Fazio le cose da dire parlandogli all'orecchio. Il conduttore, quindi, solo dopo aver ascoltato le parole dell'alieno ha lanciato un messaggio sulla questione che non ha mancato di scatenare tutta una nuova serie di polemiche. Ma cosa sarà mai successo davvero a Che Tempo che Fa? Cosa avrà mai detto Rich Ciolino insieme a Ghali all'orecchio di Fabio Fazio? E perché mai ha dato vita a così tante polemiche?

Photo Credits: Kikapress, Per gentile concessione di Discovery. Contenuti in streaming su discovery+ (www.discoveryplus.it) ; music by Korben MKdB



Leggi anche:-- 'Per me era solo il caso di parlarne', la reazione di Ghali alle polemiche sulla parola 'genocidio'. Cosa ha dichiarato sui social