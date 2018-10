La scomparsa di Geof Emerick, creatore del suono dei Beatles

È morto all’età di 72 anni Geof Emerick, di fatto il creatore del suono dei Beatles per come lo conosciamo attraverso le incisioni dei loro classici: ingegnere del suono, ha contribuito all’incisione di brani iconici come “Sgt. Pepper’s”, “Revolver”,“Abbey Road”. Emerick è morto martedì, secondo quanto riferisce “Rolling Stone” citando il suo agente, David Maida. La causa della morte è stata un attacco di cuore. Emerick soffriva da tempo di problemi cardiaci. William Zabaleta, manager di Emerick, ha postato un video in cui afferma di essere stato al telefono con lui proprio nel momento in cui si è sentito male. Zabaleta racconta di avere subito chiamato il 911 ma quando i sanitari sono arrivati dal suo cliente e amico non c’era più nulla da fare: «Abbiamo perso una leggenda, io ho perso il mio migliore amico, un mentore per me», ha detto Zabaleta. © RIPRODUZIONE RISERVATA