Francesco Guccini: ad aprire l'album "Note di viaggio" l'inedito "Natale a Pavana"

«Francesco Guccini ritorna a cantare! La traccia numero 1 di "Note di Viaggio" sarà l'inedito "Natale aPavana". Questo brano è il primo episodio in cui Francesco Guccini e Mauro Pagani collaborano artisticamente». Così sulla pagina ufficiale di Francesco Guccini su Twitter, gestita dallo staff, viene annunciatoquale sarà il brano di apertura dell'album, in uscita il 15 novembre per Bmg, prima parte della raccolta delle canzoni di Guccini interamente prodotta e arrangiata da Mauro Pagani."Note di Viaggio - capitolo 1: venite avanti…" è uno degli eventi discografici del 2019, non solo per il numero di artisti che entusiasti hanno aderito al progetto, ma anche e soprattutto per il fascino delle canzoni e per ciò che rappresentano per la musica italiana. Un progetto straordinario, che non vuole essere celebrativo, ma guarda al futuro attraverso le canzoni del Maestro di Pavana. Interamente realizzato nello storico studio Officine Meccaniche di Milano, è il primo capitolo di un progetto che si completerà nel 2020, e sarà disponibile nelle versioni CD Standard, CD Limited Edition numerata, Vinile, Vinile Limited Edition numerata, in streaming edigital download.