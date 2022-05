Le "Notti prima del Fortissimo Festival" sbarcano a Tunisi con il conservatorio di Catanzaro

Le sponde del Mediterraneo europea e africana saranno culturalmente più vicine da domani a sabato, grazie alle "Notti prima del Fortissimo Festival", l'iniziativa dei conservatori di musica "Tchaikovsky" di Catanzaro e "Ben Arous" di Tunisi in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura in Tunisia, quale prologo dell'edizione 2022 del "Fortissimo Festival" con la direzione artistica di Filippo Arlia e Achref Bettibi.

Un "assaggio" musicale dedicato ai giovani talenti, in attesa della manifestazione musicale del "Fortissimo Festival" che quest'anno non si terrà come di consueto in Calabria ma avrà luogo a settembre presso l'anfiteatro romano di El Jem in Tunisia. La collaborazione fra il conservatorio calabrese e quello tunisino è attiva già dallo scorso anno, grazie ai corsi di formazione indirizzati a giovani maestri d'orchestra, clarinettisti e sassofonisti, con un'operazione culturale con l'intento dichiarato di «aprire le porte di un nuovo progetto d'integrazione sociale e musicale sul Mediterraneo». Il prologo dal 18 al 21 maggio ha l'ambizione di «mettere a confronto due culture musicali e dare visibilità a tanti giovani cantanti e musicisti» che si esibiranno nelle quattro serate dedicate alla contaminazione di generi musicali.

Il cartellone infatti spazia dalla musica classica a quella popolare, dal jazz al tango di Astor Piazzolla, dalla musica sinfonica alla lirica, con l'omaggio dei giovani cantanti tunisini ai cento anni dalla nascita di Renata Tebaldi. Si parte mercoledì alla sala concerti Ism di Tunisi con "Momenti musicali" in cui si esibiranno insieme gli studenti del Conservatorio "Tchaikovsky" di Catanzaro e quelli del Conservatorio "Ben Arous" di Tunisi. Giovedì presso 4Eme Teatro d'Arte andrà in scena 'Mediterraneo in Armonià, musica popolare con l'orchestra "Les Solistes de Megrine" diretti da Achref Bettibi. Venerdì al Teatro Municipale di Tunisi sul palco "Atmosfere di opere di tango" con il concerto "Duettango" con Filippo Arlia al piano e Cesare Chiachiaretta al bandoneon. Sabato, l'ultima serata al 4Eme Teatro d'Arte con il Gran Galà Classico, con l'orchestra Les Solistes de Megrine diretta da Achref Bettibi.