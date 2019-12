Ermal Meta annuncia il tour italiano: a Roma in marzo al Palazzo dello Sport

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo aver attirato la curiosità e lo stupore di tutto il popolo social e web diventando Trend Topic su Twitter con la sparizione improvvisa e sospetta di tutti i suoi post su Instagram e la comparsa sui canali social di misteriosi video,ha annunciato a sorpresa oggi alle 12, come da spoiler nelle enigmatiche clip online, sette date live nei più importanti Palasport italiani previste per la primavera del 2021.Questi concerti, che segnano il grande ritorno sul palco di uno dei cantautori più apprezzati i cui ultimi tour hanno registrato un numero impressionante di sold-out, toccheranno, a partire dal mese di marzo del 2021, le arene indoor delle principali città italiane: mercoledì 3 marzo al PalaInvent di Jesolo, venerdì 5 marzo al Mediolanum Forum di Assago, lunedì 8 marzo al Palaflorio di Bari, sabato 13 marzo al Pala Alpitour di Torino, martedì 16 marzo al Nelson Mandela Forum di Firenze, sabato 20 marzo al Palazzo dello Sport di Roma e lunedì 22 marzo alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Le prevendite per gli appuntamenti live saranno disponibili dalle ore 16 di domani sul sito di Ticketone e a partire da venerdì 20 dicembre alle ore 11.00 in tutti i punti vendita autorizzati.