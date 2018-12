Elisa campionessa d'inverno in radio ​con il brano “Se piovesse il tuo nome”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Elisa è la campionessa d’inverno della programmazione radiofonica: l’artista chiude il 2018 in testa alla classifica airplay di Earone con “Se piovesse il tuo nome” (Disco D’Oro). Il brano, primo singolo estratto dal nuovo album “Diari Aperti” (uscito lo scorso 26 ottobre per Island Records e certificato anch’esso Disco D’Oro), si attesta per l’ottava settimana al n.1 della chart di EarOne, confermandosi il pezzo più ascoltato in radio.Elisa nei giorni scorsi ha voluto regalare ai fan anche una speciale versione di “Se piovesse il tuo nome” cantata in duetto con Calcutta, autore della canzone insieme a Dario Faini e Vanni Casagrande. Intanto continua incessante la richiesta di biglietti per la nuova tournée teatrale “Diari Aperti Tour” (organizzata e prodotta da Friends & Partners), in partenza il 18 marzo da Firenze, arrivata a segnare nel suo calendario oltre 40 date in due mesi (prevendite aperte su ticketone.it).