Elio e le Storie Tese, arriva la reunion? Sui social tornano a suonare insieme

Hanno scelto i social per tornare a far parlare di sé. Anticipando - con la genialità e l'autoironia tanto cari al loro leader - il dibattito. «Ma non vi eravate sciolti?», hanno scritto Elio e le Storie Tese in un post su Instagram in cui suonano insieme, facendo pensare a una reunion. Anche la risposta è nella caption: «Ma saranno c***i nostri?», con un riferimento ad una delle frasi cult di "Lol - Chi ride è fuori" di cui Elio è stato tra i protagonisti. Della serie, non chiedetecelo. Eppure i fan già sperano di rivederli insieme, anche se di fatto il gruppo, sciolto nel 2018 dopo 37 anni di carriera, circa un anno e mezzo fa già era tornata su un palco.

Era il novembre 2019 e il programma era "Stati Generali" di Serena Dandini. Elio e le Storie Tese allora si erano presentati con uno pseudonimo. I più attenti però hanno già fatto la loro segnalazione: potrebbero essere le prove per un evento a Bergamo con l'obiettivo di sostenere le giovani band. Il progetto era stato "partorito" da Radio Deejay insieme al Trio Medusa e voleva dare un aiuto a quei gruppi fermi da più di un anno a causa del Covid. L'appuntamento era per la primavera 2021. Ma per sapere se è stato questo il motivo della reunion bisognerà aspettare ancora un altro po'.

