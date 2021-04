Lol chi ride è fuori: il programma che è già un tormentone (e non solo sui social)

Dieci comici rinchiusi per sei ore con l'obiettivo di non ridere: questo è Lol: Chi ride è fuori, il nuovo comedy show Amazon Original con già diverse edizioni nel mondo, in onda su Amazon Prime Video prodotto da Endemol Shine Italy, che è già diventato un tormentone. La versione italiana guidata da Fedez (neo papà di Vittoria) e Mara Maionchi sbarcata con i primi 4 episodi da 30 minuti è stata un successone. Le ultime due puntate approderanno sulla piattaforma web giovedì 8 aprile, quando si scoprirà dunque chi verrà via via eliminato e chi sarà il fortunato vincitore.

Il cast

Comici come Elio, Caterina Guzzanti, Lillo, Angelo Pintus, Frank Matano, Katia Follesa, Ciro e Fru dei The Jackal, Michela Giraud e Luca Ravenna si sfidano per un premio finale di 100.000 euro che andranno ad un ente benefico scelto da chi vincerà, dando sfogo alle proprie abilità comiche ma con il difficile obiettivo di non ridere. Toccherà a loro sfidarsi a colpi di gag sotto lo sguardo attento del game master Fedez insieme a Mara Maionchi. Fedez sarà il conduttore e arbitro di questa prima edizione di Lol: Chi ride è fuori. Il cantante, insieme alla co-conduttrice Mara Maionchi, osserverà la gara comica all'interno di un'apposita control room. «Il programma è una ventata d'aria fresca in un palinsesto impolverato», ha detto Fedez. E non ha tutti i torti. E' un'idea nuova, si ride del non poter ridere. E funziona.

Chi saranno i vincitori?

Tra i più quotati a resistere fino alla fine ci sono Elio e Caterina Guzzanti che sembrano essere tra i comici più seri e difficili da «fregare». Dice Caterina Guzzanti: «Sono stata stoica nel non ridere? Io sono così anche nella vita! Sono molto disciplinata». Secondo molti comici questo programma ha lanciato un tormentone clamoroso: «Ahò sò Lillo!». Lillo rivela: «Sono stato il primo a scoprire che Lol è un termine palindromo. Ho scoperto da poco cosa vuol dire palindromo e volevo usare questa cosa!». Mara Maionchi: «Gli scherzi a Fedez? Lui non ne era al corrente, io sì!». Fru dei The Jackal: «Il web va talmente veloce che, ormai, io faccio parte della vecchia scuola». Katia Follesa: «Allora, io sono morta!». Per Frank Matano, «il meccanismo è stranissimo. Far ridere persone che non devono farti ridere». Michela Giraud: «A me le cose rodate, invece, mi hanno steso!». Tutti hanno sottolineato l'aspetto surreale dell'avventura di Lol: »L'idea di stare rinchiusi faceva paura, ma fatta insieme è stata una bellissima esperienza« ha chiuso Frank Matano.

"LOL: Chi ride è fuori" è un adattamento di una popolare serie giapponese Amazon Original che si chiama «Hitoshi Matsumoto Presents Documental» e va in onda dal 2016

