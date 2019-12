Doppio concerto di Natale a Santa Cecilia con JuniOrchestra e i piccoli cantori delle Voci Bianche dell’Accademia

Grande festa il 14 dicembre nella Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica con un doppio Concerto di Natale i cui protagonisti sono i giovani musicisti della JuniOrchestra e i piccoli cantori delle Voci Bianche dell’Accademia di Santa Cecilia.



Il primo appuntamento è alle 11.30 con Natale in Coro, dove a esibirsi saranno i bambini del Laboratorio corale 1 e 2 e della Schola Cantorum dell’Accademia, istruiti dal Maestro Vincenzo Di Carlo e accompagnati al pianoforte da Sara Navarro Lalanda e Riccardo Balsamo, che eseguiranno una selezione di brani internazionali della tradizione natalizia.



Alle 18.00 si prosegue con Natale in Orchestra, che vedrà salire sullo stesso palco i piccoli strumentisti della JuniOrchestra Teen e Kids di età compresa tra i 6 e i 14 anni, che istruiti dal Maestro Simone Genuini, eseguiranno musiche che da Susato arriveranno a Jingle Bells passando per Verdi.



La JuniOrchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Praemium Imperiale 2013 e Premio Guido d'Arezzo 2017, è la prima orchestra di bambini e ragazzi creata nell’ambito delle Fondazioni lirico-sinfoniche italiane. Nata nel 2006, è attualmente composta da circa 400 strumentisti, suddivisi in cinque gruppi a seconda della fascia d’età.



I ragazzi vengono avvicinati al più grande repertorio sinfonico ed eseguono musiche che spaziano da Rossini, a Mozart, Vivaldi, Čajkovskij, Bartók, Puccini, Beethoven e molti altri, nella loro versione originale. Oltre a ciò i giovani musicisti si cimentano nel repertorio cameristico, seguiti da insegnanti di grande esperienza fra cui spiccano i professori dell’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia. L’esperienza d’orchestra rappresenta una grande occasione per imparare a suonare con gli altri, ad ascoltare e ad ascoltarsi, condividendo il meraviglioso mondo della musica.



La Schola Cantorum costituisce il cuore del percorso didattico di canto corale dell’Accademia, ed è formato da ragazzi selezionati tramite un’apposita audizione. Parte delle lezioni della Schola Cantorum è dedicata alla lettura musicale, strumento indispensabile per poter accedere al Coro Voci Bianche.

