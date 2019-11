Michele Dall'Ongaro confermato alla guida dell'Accademia di Santa Cecilia fino al 2025

Michele Dall’Ongaro è stato confermato Presidente e Sovrintendente dell’Accademia di Santa Cecilia a Roma. Lo ha deciso l’assemblea degli accademici che gli ha attribuito un numero di voti superiore alla soglia dei due terzi necessari per la rielezione al primo turno.



Dall'Ongaro, nominato nel 2015 alla guida dell'istituzione, resterà in carica fino al 2025. «Ringrazio i colleghi Accademici - ha detto - e vorrei condividere questo privilegio con il Maestro Pappano, l'Orchestra, il Coro, i dirigenti e i dipendenti dell'Accademia per il contributo che ha ci permesso di raggiungere risultati più che positivi e che mi auguro possano ancora migliorare in futuro».