Bello Figo vince il suo primo Disco d'Oro, premiato il brano "Barbie": «Abbiamo fatto la storia»

Come ogni anno, sono arrivate le certificazioni FIMI (Fedeazione industriale musicale italiana), tramite le quali viene attestato chi vince il disco d'oro ma non solo. Dal 1°gennaio 2009/2010 FIMI, in collaborazione con GfK (una società tedesca internazionale per la ricerca sui consumatori) rilevano le vendite dei prodotti fisici e delle singole tracce online, ufficializzando le certificazioni di vendita di ogni singola registrazione musicale pubblicata e venduta in Italia.

Quest'anno, un po' a sorpresa tra i vincitori del disco d'oro per i singoli italiani più venduti, troviamo il rapper Bello Figo, premiato con il prestigioso riconoscimento insieme a Villa Banks per il brano Barbie". "Shakerando" di Rhove , conquista il "5 platino" (oltre 500mila copie venfuto, " quadrupllo platino" invece per "Scrivile scemo" dei Pinguini Tattici Nucleari. Raggiungono il traguardo del disco di platino anche "Scossa" di Sangiovanni e "Romance" di Fred De Palma feat. Justin Quiles.

Paul Yeboah, vero nome di Bello Figo, è nato il 4 agosto 1992 ad Accra, capitale del Ghana, si è trasferito con la sua famiglia in Italia, a Parma, nel 2004. La sua carriera musicale è iniziata pubblicando video su YouTube nel 2007. In breve tempo la sua popolarità aumenta e il suo “trash rap” spopola, la sua canzone "Non pago affitto" ha superato nel 2021 le 30 milioni di views. Del disco d'oro, pubblicato sulla pagina Instagram di "Essemagazine", con il brano "Barbie", ha parlato anche Villa Banks, che in una storia sui suoi profili social ha commentato il riconoscimento: «Oggi abbiamo fatto la storia».

FIMI e GfK: le soglie di certificazione (fisico, download e streaming premium)

Album e Compilation: Oro oltre le 25.000; Platino oltre le 50.000; Doppio platino oltre le 100.000; Triplo platino oltre le 150.000; Quadruplo platino oltre le 200.000; 5 platino oltre le 250.000, Diamante oltre le 500.000.

Singoli: Oro oltre le 50.000; Platino oltre le 100.000; Doppio platino oltre le 200.000; Triplo platino oltre le 300.000; Quadruplo platino oltre le 400.000; 5 platino oltre le 500.000, 6 platino oltre le 600.000; 7 platino oltre le 700.000; 8 platino oltre le 800.000, 9 platino oltre le 900.000, Diamante oltre 1.000.000

