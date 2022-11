Concerti a Roma fino al 20 novembre: da Steve Coleman ai TARM, da Alfa Mist ai bis di De Gregori & Venditti e Negramaro, Emma Nolde, Greg country..

LUNEDI’ 14 NOVEMBRE



Concerti/I Negramaro, doppio bis all’Auditorium

Due bis dei Negramaro, stasera e domani, al Parco della Musica: il tour della band, nell’inedita versione unplugged, farà tappa al Parco ancora per due appuntamenti. Inutile aggiungere altro, li conoscere molto bene.

Parco della Musica, auditorium.com, viale De Coubertin, Sala Santa Cecilia, stasera e domani, ore 21

Musica & video/”Anthropocene” di Kekko Fornarelli al Parco

“Anthropocene In un mondo nuovo”, creato con l’utilizzo delle nuove tecnologie digitali, è il crossover di Kekko Fornarelli che si unisce agli scenari della video-arte in una performance in cui tutto si trasforma, dove ogni nota ha la sua manifestazione. L’obiettivo è di offrire una parentesi di riflessione riguardo alle azioni umane in relazione alla costante ricerca della propria identità attraverso la memoria, che induce alla riflessione sulla vita, sul tempo e sul ruolo dell’arte. E’ un viaggio tra realtà e immaginazione, una riflessione sul ruolo che l’uomo ha all’interno della società, dei rapporti umani, dell’impatto nei confronti della natura, tra metamorfosi, cambiamento, reazione ed espressione. È come varcare la soglia del tempo, per tornare ad essere se stessi, diversi, migliori. E’ un progetto scritto con Valerio Palasciano da Fornarelli (pianoforte, hybryd piano, elettronica, sintetizzatori, sul palco con Stefano De Vivo, chitarra, sintetizzatori, elettronica, la vocalist Serena Spedicato, il quartetto d’archi di Leo Gadaleta, Silvia Grasso, Davide Terenzio e Gaetano Simone, e le proiezioni visive a cura di Pit Campanella) e caratterizzato da una performance live in un set immersivo che unisce le sonorità del musicista e compositore di fama internazionale e la realtà virtuale della video-arte, nella quale le immagini sono il risultato dell’attualizzazione di algoritmi.

Parco della Musica, auditorium.com, viale De Coubertin, Sala Petrassi ore 21

MARTEDI’ 15 NOVEMBRE

Jazz/Al Parco il quartetto del pianista azero Isfar Sarabski

Nato nel 1989 a Baku, Azerbaijan, il pianista Isfar Sarabski si è formato presso il Berklee College of Music di Boston per poi vincere nel 2009 la Solo Piano Competition del Montreux Jazz Festival e aggiudicarsi l’anno dopo l’Honorary Artist of Azerbaijan e lo Zirva State Prize. Pronipote del cantante Huseyngulu Sarabski, figura leggendaria della musica azera, Isfar Sarabski ha firmato il suo debutto discografico nel 2021 con Planet, specchio di un’idea eclettica del jazz, dove il linguaggio di derivazione afroamericana si mescola con esplorazioni elettroniche, echi sinfonici e un pianismo che può rammentare Rachmaninov. Per lui i confini tra i generi non esistono, ha un forte senso della narrazione e dimostra di nutrire un rispetto per la musica tradizionale azera. Con lui ci sono Behruz Zeynalal al tar, Makar Novikov al contrabbasso e Sasha Mashin alla batteria.

Parco della Musica, auditorium.com, viale De Coubertin, Sala Petrassi ore 21

Jazz/Itaca 4tet in concerto alla Casa

Itaca 4et è una collaborazione transatlantica tra musicisti italiani e canadesi nel campo dell’avant-jazz e della musica improvvisata. La loro musica è dinamica, ritmica e ricca di improvvisazione. Questo progetto (François Houle al clarinetto, Nicola Fazzini al sax alto, Alessandro Fedrigo al contrabbasso e Nick Fraser alla batteria) è nato dopo che Houle è venuto in Italia nel 2016 su invito di Fedrigo e ha portato gli altri in Canada nel 2017. I due hanno collaborato con il batterista Nick Fraser al Toronto Jazz Festival e con François Houle al Vancouver Jazz Festival. Forti di questi incontri i quattro hanno deciso di unire le forze per una collaborazione internazionale.

Casa del Jazz, casadeljazz.com, 06-80241700, viale di Porta Ardeatina 55, ore 21

Jazz/All’Elegance con Another Time omaggio a Herbie Hancock

Another Time è un trio formato da Pierpaolo Principato al pianoforte, Andrea Avena al contrabbasso e Giampaolo Scatozza alla batteria, e propone i brani del repertorio del pianista Herbie Hancock, che rappresenta il punto di incontro tra il mainstream e il jazz moderno toccando la musica latina, il drum&bass, il funk/soul, rivisitati in chiave moderna.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458, ore 21.30

Blues/Andy’s Corner al Charity Cafè

Come ogni martedì torna Andrea Angelini, in arte Andy’s Corner, che presenta il suo progetto solista acustico per voce, chitarra e armonica: un viaggio nella migliore musica anglo-americana (blues, rock, country…) in particolare degli anni ’60 e ’70, ma non solo.

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47825881, ore 22

Country/The Bride on Wheels con Fabio e Valeria al Fonclea

Serata di musica con The Bride on Wheels , il country-rock duo di Fabio Melis e Valeria Colombo, che propongono un viaggio attraverso le polverose strade di quel country e di quel classic rock americano dreso celebre da Dolly Parton, John Denver, Johnny Cash, Shania Twain ma anche Bruce Springsteen, Eagles, Creedence Clearwater Revival.

Fonclea, via Crescenzio 82°, fonclea.it, 06-6896302, ore 21.30

MERCOLEDI’ 16 NOVEMBRE

Jazz/Alla Casa Michele Rabbia e Inger Zach, musica per due corpi

"Musique pour deux corps" riunisce due percussionisti, il nostro Michele Rabbia e il norvegese Ingar Zach, che propongono un concerto volto a inventare, ricercare e sviluppare nuove forme sonore da materiali illimitati e inesauribili che solo le percussioni possono offrire. Le pelli sono superfici su cui far risuonare differenti metalli, legni, oggetti vari, e l'elettronica viene utilizzata come estensione del suono naturale per aprire l'intera gamma di un nuovo mondo sonoro. In una visione estetica comune il concetto di suono assume connotazioni tali da dover essere ascoltato e interiorizzato nella sua più ampia accezione.

Casa del Jazz, casadeljazz.com, 06-80241700, viale di Porta Ardeatina 55, ore 21

Jazz/The Swing Dogs live all’Elegance Cafè

La musica jazz degli anni ’20 e ’30 riesumata e riprodotta come dal cono di un grammofono dagli Swing Dogs, ovvero Guido Giacomini (contrabbasso e voce), Piercarlo Salvia (sassofoni) e Marco Cortese (chitarra) è una sorta di esperienza “filologica” sulle orme di Fats Waller, Mills Brothers, Slim & Slam: ecco l’offerta della band.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458 ore 21.30

Jam Session/Con la band dei Taxi Blues al Charity Cafè

Per la serie Blues Jam & Friend stasera appuntamento coordinata dai Taxi Blues. Aprono il vocalist Angelo Auciello, il pianista e organista Emiliano Guidi, il bassista Luca Amici e il batterista Mario Damico. Tutti i musicisti presenti sono invitati a salire sul palco e partecipare.

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47825881, ore 22

Rock/Greg & Rockin’ Revenge al Village Celimontana

Stasera è il compleanno di Greg, cioè Claudio Gregori, da sempre appassionato del rock’n’roll e del rockabilly che invase l’America degli anni ’50. E stasera lo festeggerà cimentandosi nell’esecuzione di brani di Buddy Holly, Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Billy Lee Riley, Carl Perkins e non solo: in repertorio anche molti originali scritti dallo stesso Greg, accompagnato da un manipolo di noti “desperate” rock’n’rollers della capitale, musicisti dall’esperienza ventennale. Sono i Rockin’Revenge, cioè il chitarrista Andrea Pesaturo, Clem Bernabei al pianoforte, Ivano Sebastianelli al contrabbasso e Riccardo Colasante alla batteria. La band vi trascinerà nelle atmosfere e nei ritmi degli anni 50 con l’entusiasmo e la spensieratezza tipica della piu’ grande rivoluzione musicale di tutti i tempi.

Fonclea, via Crescenzio 82a, fonclea.it, 06-6896302, ore 21.30

GIOVEDI’ 17 NOVEMBRE

Jazz/Alla Casa Pietropaoli & Renzetti con “Yatra Songs”

“Yatra Songs” è il nuovo album/progetto live del quartetto del contrabbassista Enzo Pietropaoli (con il trombettista Fulvio Sigurtà, il pianista Julian Oliver Mazzariello, e il batterista Alessandro Paternesi) e della vocalist Cristina Renzetti. Sono dieci brani di Enzo che Cristina ha scelto fra quelli dei tre album precedenti e ha interpretato con uno spirito innovativo rispetto alle versioni originali. Non mancano due altri brani, “Because” dei Beatles e “Pedro Pedreiro” di Chico Buarque de Hollanda nella versione italiana resa celebre da Enzo Jannacci.

Casa del Jazz, casadeljazz.com, 06-80241700, viale di Porta Ardeatina 55. ore 21

Jazz/La band dei Jemma al Parco della Musica

Jemma è una crew nata da una jam session settimanale organizzata dal tastierista e chitarrista Federico Buccini, la cui armonia ha portato i musicisti a concepire un progetto più grande, un’espressione della attuale mescolanza di culture e influenze da amare e condividere. Il risultato è un viaggio carico di passione e energia: brani originali, rielaborazioni di testi antichi della tradizione mediterranea e arrangiamenti originali ispirati a Herbie Hancock, Bill Laurance, Tigran Hamasyan e altri nomi famosi. Sono tanti, da Buccini a Sofia Ara (voce, flauto, sax soprano), Agnese Antonelli (voce, violino), Alessandro Recanati (chitarra), Ludovico Franco (tromba, flicorno), Daniel Ventura (sax tenore, flauto), Guglielmo Molino e Marco Bruno (basso elettrico), Davide Fabrizio e Shanti Colucci (batteria), Rosario Ceraudo (percussioni).

Parco della Musica, auditorium.com, viale De Coubertin, Teatro Studio Borgna, ore 21

Jazz & Video/Sound Morphosis, al Parco con Danilo Rea e Paolo Scoppola

La performance “Sound Morphosis” si avvale del contributo del video artista Paolo Scoppola, che ha realizzato un visual interattivo tramite l’intelligenza artificiale, direttamente collegato al pianoforte di Danilo Rea. Entrambi si uniscono in un complesso dialogo di note, gesti, forme e colori, un viaggio attraverso una serie di improvvisazioni musicali e visive, un concerto non basato su uno spartito, bensì su una traccia mentale di emozioni ed empatia.

Parco della Musica, auditorium.com, viale De Coubertin, Sala Sinopoli, ore 21

Jazz/All’Elegance torna il Da Nu Jazz Quartet

Il groove del funk, del soul e del rhythm & blues si mescola al jazz con il Da Nu Jazz Quartet, ovvero il sassofonista Costantino Ladisa (da anni con la band Adika Pongo, ha fondato il quartetto e ha suonato con Lionel Richie, Norma Jean Wright, Eric Marienthal, Tom Kennedy, Paul Jackson, Fred Wesley, Vanessa Haynes, Xantonè Blaq, Mike Francis, Niccolò Fabi…), il tastierista Antonio Iammarino (già con Danilo Rea, Enrico Pieranunzi, Rita Marcotulli, Raf, Marco Masini, Fiorella Mannoia, Noemi), Francesco Puglisi al contrabbasso e Andy Bartolucci alla batteria. Il repertorio va da Herbie Hancock, John Coltrane, Miles Davis, Grover Washington Jr., David Sanborn, Marcus Miller a arrangiamenti moderni di classici del soul di Michael Jackson, Marvin Gaye, Stevie Wonder, Gloria Gaynor.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458, ore 21.30

Cantautrici/La fiorentina Emma Nolde live al Monk

La musica di Emma Nolde, toscana di San Miniato, 22 anni, finalista al Premio Tenco con la sua opera prima “Toccaterra”, è fatta, spiega lei, «di canzoni per crescere e vedere il mondo», e "Voglio vedere il mondo pestandoti i piedi" sono le prime parole di “Toccaterra”. “Dormi” è il suo nuovo lavoro discografico, che lei presenta stasera live e illustra così: «A volte ti trovi a combattere qualcosa che non puoi controllare, qualcosa di troppo più grande di te o qualcuno di troppo lontano da te. In quel momento puoi solo chiudere gli occhi e immaginare qualcosa di diverso, qualcosa di migliore. Puoi difendere il tuo futuro, proteggere i tuoi ricordi. Quando piove forte devi ripararti e questo disco è stato il mio riparo».

Monk, monkroma.it, via Giuseppe Mirri 35, ore 21.30

Cantautori/Al Fonclea omaggio a Pino Daniele della Iesaino’ Band

Un tributo alle canzoni di Pino Daniele al di là di qualsiasi intenzione di fare cover, tutte proposte in versione rigorosamente acustica: ecco il live della Iesaino’ Band, che prende il nome da un riferimento alla lunga carriera, alla poesia e all’album “Yes I Know My Way”, antologia uscita nel 1998 di vent’anni di successi del cantautore napoletano: sono la vocalist Giulia Maglione (che interpreta i testi di Pino con originalità ma anche con una notevole conoscenza del suo stile vocale), Andrea Panzera alle chitarre, Umberto De Santis al contrabbasso, Andrea Borrelli alle percussioni e batteria e la voce narrante di Maurizio Yorck. Il gruppo viaggia fra le tappe più significative del cammino di Pino.

Fonclea, via Crescenzio 82°, fonclea.it, 06-6896302, ore 21.30

Jazz/Al Charity jam session dedicata a Michel Petrucciani

Una jam session dedicata al pianista francese Michel Petrucciani, grande musicista scomparso nel 1999. Sul palco Andrea Rea al piano, Giulio Scarpato al contrabbasso e Laura Klain alla batteria. Come sempre tutti i musicisti sono invitati a salire sul palco e partecipare.

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47825881, ore 22

VENERDI’ 18 NOVEMBRE

Cantautori/De Gregori e Venditti, nuova data all’Auditorium

Dopo il lungo tour che hanno fatto insieme, a grande richiesta arrivano nuovi appuntamenti con Francesco De Gregori e Antonello Venditti: stasera due cantautori sono di scena all'Auditorium con i loro brani e una band che riunisce i musicisti che da anni collaborano con loro, ovvero il sassofonista Amedeo Bianchi, Paolo Giovenchi alle chitarre, Alessandro Valle alla pedal steel guitar e al mandolino, Danilo Cherni alle tastiere, Carlo Gaudiello al pianoforte, Primiano Di Biase all’organo Hammond, Fabio Pignatelli al contrabbasso, Fabiana Sirigu al violino, le coriste Laura Ugolini e Laura Marafioti. Il coordinamento musicale è a cura di Guido Guglielminetti e Alessandro Canini. E’ un’occasione da non perdere per ritrovare fianco a fianco Francesco e Antonello.

Parco della Musica, auditorium.com, viale De Coubertin, Sala Santa Cecilia, ore 21

Jazz/”Fantàsia” di Jacopo Ferrazza alla Casa

Il progetto e album “Fantàsia”, nato dopo due anni e mezzo di lavoro impiegato nella scrittura di musica e testi e nella cura delle partiture dal contrabbassista e solista di synth Jacopo Ferrazza, arriva alla Casa con Enrico Zanisi (pianoforte, synth, electronics), la vocalist Alessandra Diodati, il violoncello di Livia De Romanis e la batteria di Valerio Vantaggio. Al centro del progetto tutte le composizioni originali scritte appositamente per l’ensemble con l’intento di conciliare il mondo acustico e quello elettronico. La musica del quintetto si basa infatti su scrittura e improvvisazione quasi sempre al servizio della composizione e della sua evoluzione descrittiva, sulla voglia di rappresentare il surreale e l’onirico, tentando di descrivere in musica sensazioni e visioni che trovano forza e dignità grazie alla dicotomia acustica/elettronica

Casa del Jazz, casadeljazz.com, 06-80241700, viale di Porta Ardeatina 55. ore 21

Jazz/L’inglese Alfa Mist in quintetto al Monk

Partendo dai primi beat grime e hip hop fino al jazz, mischiando ad arte stili e background e imparando a suonare il piano a orecchio, il ragazzo di Newham, Alfa Mist, all’anagrafe Alfa Sekitoleko, in poco tempo è divenuto un artista all’avanguardia capace di attirare sempre più attenzione. Ha saputo ritagliarsi un ruolo importante nella nuova scena jazz britannica conquistando un’ampia platea di seguaci grazie a talento, stile, coerenza, improvvisazione, raffinatezza melodica, versatilità e prolificità. La sua musica introspettiva, malinconica e contemplativa, ruota intorno alla creazione e alla costruzione di una comunità in un nuovo paese. E’ in quintetto con James Copus (tromba), Jamie Leeming (chitarra), Kaya Thomas-Dyke (contrabbasso e voce) e Nathan Shingler (batteria).

Monk, monkroma.it, via Giuseppe Mirri 35, ore 21.30

Jazz/All’Elegance con Giulia Lorenzoni tutto Cole Porter

Giulia Lorenzoni, vcalist e attrice, rende omaggio a uno dei più grandi compositori di jazz del secolo: Cole Porter. Giulia ha alle spalle quattro dischi e due libri, e con lei suonano il pianista Tobias Nicoletti, il contrabbassista Giuseppe Civiletti e Gianluca Costa alla batteria.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458 ore 21.30

Musica/Al Cotton Club i Big Night Players

I Big Night Players sono l’orchestra che con il suo repertorio, che mescola swing, shuffle e latin, omaggia i grandi musicisti degli anni '50 e i loro intramontabili standard. Bastano i brani a chiarire tutto: da “Mambo Italiano” a “Non Dimenticar”, “Carina”, “Guaglione”, “Ciao Ciao Bambina”, “Stardust”,. “My Baby Just Cares for Me”, “Mona Lisa”. “That’s Amore”, ”Torero”, “New York New York” e così via. Sono il vocalist Francesco Sofia, Andrea Pedroni al sax, Lorenzo Soriano alla tromba, Walter Fantozzi al trombone, Paolo Bernardi al piano, Giordano Panizza al contrabbasso e Marco Della Torre alla batteria.

Cotton Club, via Bellinzona 2, www.cottonclubroma.it 349-0709468, ore 22

Cantautori/Tutto Battisti al Fonclea con le Anime Latine

Nel 1994 il cantante Luca Vicari e il batterista Francesco De Chicchis fondarono un gruppo dedicato a trent'anni di musica di Lucio Battisti, anticipando il fenomeno delle cover band di oggi. Nel tempo hanno cambiato nome in Anime Latine e stasera sono in concerto. La band: Luca Vicari, Carlo D'Alatri, Massimo Guelfi, Stefano Marazzi e Tiberio Ripa.

Fonclea, fonclea.it, via Crescenzio 82a, 06-6896302, ore 21.30

SABATO 19 NOVEMBRE

Jazz/ Il sax di Steve Coleman al Parco della Musica

Il sassofonista Steve Coleman, 66 anni, da Chicago, è un maestro del jazz contemporaneo, un musicista al quale le etichette stanno strette e che mescola il jazz con l’hip-hop e i ritmi del funk. Seguace delle lezioni di John Coltrane, Charlie Parker, Duke Ellington e Charlie Mingus, ha uno stile molto personale nel quale non manca una vena swing inarrestabile. In continuo dialogo tra jazz e world music, ha creato uno stile inconfondibile nel quale confluiscono le tradizioni africane, asiatiche e cubane, scegliendo sempre di circondarsi di musicisti che potessero apportare la loro impronta personale ai diversi progetti. Stasera è con il trombettista Jonathan Finlayson, il rapper Kokayi e il batterista Sean Rickman.

Parco della Musica, auditorium.com, viale De Coubertin, Sala Sinopoli ore 21

Jazz/Alla Casa l‘Alter&Go Project di Roberto Bottalico

Roberto Bottalico al sax tenore, Augusto Creni alla chitarra e Alessandro Del Signore al contrabbasso presentano il nuovo album “Il favoloso mondo di Wayne lo strambo”, un omaggio all’estro e ai principi compositivi del sassofonista Wayne Shorter. "As weired as Wayne", strambo come Wayne: così veniva soprannominato Shorter al liceo da giovane, una sorta di Mr Bizzarro, un piccolo outsider sin da piccolo. È sulla sua figura leggendaria, che l’Alter&Go Project del sassofonista Roberto Bottalico ha immaginato e scritto questo nuovo album.

Casa del Jazz, casadeljazz.com, 06-80241700, viale di Porta Ardeatina 55. ore 21

Jazz/All’Elegance la band dei Dixie Flyer Passengers

Dixie Flyer Passengers: il nome della band ricorda un treno, il Dixie Flyer, che nei primi anni del '900 attraversava gli Stati Uniti, da Chicago alla Florida, toccando le città più significative nella storia del jazz. Come in un viaggio, il gruppo ripropone il repertorio tradizionale jazz e blues dei primi anni del '900 soffermandosi sui brani degli anni '20 interpretati da grandi blueswomen come Bessie Smith, Sippie Wallace, Victoria Spivey. Sono la vocalist Cecilia Panichelli, anche al washboard, Davide Richichi alla tromba, Daniele Corvasce alla chitarra e banjo e Cristian Antinozzi al contrabbasso.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458 ore 21.30

Rock/Diego Cignitti presenta “Morte e pianto rituale” a Largo Venue

“Cigno” è il nuovo progetto del musicista romano Diego Cignitti, che presenta a Largo Venue l’ultimo album “Morte e pianto rituale”. La sua musica è un rituale evocativo che mescola blues e industrial, che a loro volta flirtano con elettronica e rock. Il risultato è un po' come se Tom Waits e Vinicio Capossela, ubriachi, andassero a un concerto dei Nine Inch Nails. «Noi ripudiamo l’arte come mercato consumistico, come chiesa del mondo capitalistico. Noi ripudiamo le canzonette d’amore, la tonalità maggiore», dice Cignitti. Durante il concerto saranno presentate tutte le nove tracce di “Morte e pianto rituale”, ma anche un brano in anteprima esclusiva estratto dal nuovo album in uscita il prossimo anno.

Con lui Bernardino Ponzani (batteria), Ludovica Morleo (octapad, percussioni, voce), Tania Giommoni (theremin, chitarra, voce), Giovanni Brauss Grieco (chitarra, voce), Ettore Mirabilia (tastiere e sintetizzatori) e Roberto Sanguigni (basso, synth bass).

Largo Venue, 0659875966, via Biordo Michelotti 2, ore 21

Musica/Tre Allegri Ragazzi Morti live con la voce di Pasolini

Davide Toffolo, accompagnato da un emozionante live dei Tre Allegri Ragazzi Morti e dalle parole pronunciate dalla voce di Pier Paolo Pasolini, presenta “Concerto Disegnato”, uno spettacolo sui generis che mescola disegno e musica, nel quale disegna appunto dal vivo il progetto con pennelli e colori proiettati su schermo. La musica nasce dai temi delle canzoni dei TARM e viene spinta in loop psichedelici mentre le registrazioni audio della vera voce di Pasolini e alcune immagini tratte dalle sue migliori opere irrompono nel tappeto sonoro.

Angelo Mai, viale delle Terme di Caracalla 55, ore 21

Country/E’ la scelta di Greg, live al Cotton Club

Un nuovo appuntamento con Claudio Gregori, cioè Greg, che si propone di volta in volta con un’esibizione diversa. Stasera tocca al gruppo Greg's Country Spirit: tre musicisti e un cantante perfettamente a loro agio per portare una mandria di canzoni nelle praterie del country, musica ruspante e granitica da cui nato il rock. Dal bluegrass al Nashville, all’honky tonk, all’hillbilly, il Country Spirit propone brani di Johnny Cash, Hank Williams, Merle Haggard e Wayne Hancock. Con Greg, voce e chitarra, suonano Francesco D’Agnolo al piano, Danilo Biggioni al contrabbasso e Stefano Corrias alla batteria.

Cotton Club, via Bellinzona 2, cottonclubroma.it 349-0709468, ore 22

Blues/Mary Lee and The Honkey Donkeys al Charity Cafè

Mary Lee & the Honkey Donkeys è una delle pochissime realtà Western Swing italiane. Il progetto si propone di diffondere i grandi autori degli anni '30 e '40 che facevano da contraltare alle orchestre di Count Basie e Duke Ellington. In due parole, preparatevi ad ascoltare lo swing dei cowboys con Mary Lee, voce & violino, Luciano Micheli, chitarra & voce, e Federico Ullo, contrabbasso & voce.

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47825881, ore 22

DOMENICA 20 NOVEMBRE

Musica/Al Parco arriva per RomaEuropa “Einstein on the Beach” di Glass

Il gran finale della trentasettesima edizione del Romaeuropa Festival propone uno dei massimi capolavori del XX secolo: “Einstein on the beach”, il grande classico scritto da Philip Glass e mai eseguito a Roma. L’opera viene presentata nella versione musicale interpretata integralmente da musicisti dell’ensemble belga Ictus, accompagnati dal coro barocco Collegium Vocale Gent e dall’acclamata Suzanne Vega nel ruolo di narratrice. Duecento minuti di musica che rappresentano una vera e propria sfida fisica e mentale sia per i musicisti che per il pubblico e cancellano il divario tra platea e palcoscenico: le porte del teatro saranno aperte per tutta la durata della performance permettendo agli strumentisti di muoversi sul palco e al pubblico di entrare ed uscire liberamente dalla sala.

Parco della Musica, auditorium.com, viale De Coubertin, sala Santa Cecilia, ore 17

Jazz/All’Elegance Henzapoppin’s Choo Choo Train

S’intitola “Non solo Billie” la serata che a prescindere dalle grandi voci del jazz, da Billie Holiday a Ella Fitzgerald o a Peggy Lee, ricorda i nomi di cantanti che furono note e amate ai vecchi tempi ma che sono quasi dimenticate. La vocalist Enza Henzapoppin Cortese, con la sua band Choo Choo Train, ovvero Red Pellini al sax tenore, Marco Cortese alla chitarra e Paride Furzi al contrabbasso, rende omaggio, attraverso le canzoni che cantarono e che le resero famose, a Valaida Snow, Helen Humes, Mildred Bailey, Ivie Anderson e tante altre star dell’epoca d’oro del jazz.

Elegance Cafè, elegancecafe.it, via Francesco Carletti 5, 06-57284458 ore 21,30

Jazz/Al Charity aperitivo con Sciochetti & Di Tommaso

Aperitivo jazz, oggi pomeriggio, con il duo formato dalla vocalist Laura Sciocchetti e dal chitarrista Nicola Di Tommaso. Fanno un jazz con brani originali e rivisitazioni di brani americani contemporanei e d’annata, al comp’leto della giusta dose di improvvisazione.

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47825881, ore 18