Il 10 agosto a Falcade “La mia Terra”, concerto ideato da Diego Basso per il Bellunese colpito dal nubifragio

Un concerto a quasi 2.000 metri di quota per sostenere la montagna veneta e le popolazioni del Bellunese colpite dal nubifragio dello scorso ottobre. Il 10 agosto alle 11,30 nel Bosco degli Artisti di Falcade (Belluno), va in scena

La mia Terr

, il progetto musicale ideato da Diego Basso, il direttore d'orchestra trevigiano che ha cavalcato i maggiori palcoscenici internazionali. Nella suggestiva cornice che valorizza le opere degli scultori e dei pittori della Val Biois, si esibiranno 54 elementi dell'Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana, diretti da Diego Basso, e 50 giovani coristi del Children and Young Choirs dell'Art Voice Academy di Castelfranco Veneto (Treviso). «Ho ideato questo progetto musicale - afferma Diego Basso - per ridare alla montagna una piccola parte di quello che essa dona agli artisti di tutto il mondo e agli orchestrali che suonano strumenti creati con il legno».



Il 10 agosto in programma ouverture e brani pop come

Imagine

di John Lennon,

Earth Song

di Michael Jackson eseguiti in versione sinfonica; sempre in versione sinfonica con coro, si potrà ascoltare il brano

Il canto della terra

, scritto dal compositore Francesco Sartori e reso famoso nel mondo dalla voce di Andrea Bocelli. Il pezzo - che ha ispirato il titolo di questo progetto musicale - aprirà il concerto di Falcade e ha chiuso quello del 23 marzo scorso al Teatro Mario Del Monaco di Treviso. Protagoniste dell'evento del 10 agosto saranno anche le letture di Andrea Pennacchi, a cura del Teatro Stabile del Veneto, tratte dal testo

Da qui alla luna

dello scrittore Matteo Righetto. Il concerto rientra tra le iniziative dedicate ai 10 anni Dolomiti Unesco (2009 - 2019).

