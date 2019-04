Dal Concertone all'Europa, la lunga estate in tour di Ghali

Dopo l'uscita di

I Love you

il brano che in poche settimane ha raggiunto oltre 7 milioni di stream, Ghali per la sua prima apparizione live, sceglie il Concertone del Primo Maggio a Roma.



L'artista milanese ha voluto essere presente alla manifestazione prima della preparazione di quattro appuntamenti live dell'estate: il 5 luglio a Francoforte, per la serata di inaugurazione del Wireless Festival al Alter Rebstockpark, dove si esibiranno anche Cardi B, James Blake, Rita Ora e Travis Scott.



Secondo appuntamento, il 20 luglio, al Lollapalooza Paris, festival multi-genere che si svolge nella capitale francese e al quale partecipano Martin Garrix, Ben Harper, The Strokes, IAM e Twenty One Pilots.



Il Pow Wow festival sarà il terzo appuntamento, il 23 luglio, nell'isola di Pag, in Croazia. Tra gli ospiti Dj Diesel (aka Shaquille ÒNeil), The Bloody Beetroots e molti altri. Chiude la sequenza la partecipazione a Tomorrowland, il festival di musica elettronica che si svolge in Belgio dal 2005. Ci saranno Steve Aoki, The Chainsmokers, Dj Snake e Young Thug.

