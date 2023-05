Martedì 23 Maggio 2023, 06:19 - Ultimo aggiornamento: 06:35

Ha scelto di impegnarsi in prima linea. Sia economicamente, devolvendo il cachet dei suoi concerti del 30 giugno e quelli dell'1 e del 2 luglio a Venezia ai comuni colpiti dall'alluvione. Sia artisticamente, annunciando il concertone di beneficenza "Romagna Mia" che si svolgerà il 5 agosto all'Autodromo di Imola. Nel 2009, insieme all'amica Fiorella Mannoia, Laura Pausini mise in piedi il grande spettacolo tutto al femminile di Amiche per l'Abruzzo per raccogliere fondi per aiutare le popolazioni colpite dal terremoto dell'Aquila. Nel 2012 decise di devolvere l'incasso dei suoi tre concerti all'Arena di Verona agli emiliani messi in ginocchio dal sisma, partecipando poi all'evento benefico Concerto per l'Emilia a Bologna. E figurarsi se di fronte all'immane tragedia che ha colpito la Romagna poteva restare con le braccia conserte. E che stesse progettando qualcosa di importante, la 49enne cantante nata a Faenza e cresciuta a Solarolo, lo aveva fatto capire già condividendo alcune riflessioni sui social, insieme alle foto dei genitori che spalavano il fango («Grazie per averci insegnato a non arrenderci mai») e quelle dei luoghi della sua infanzia sommersi dall'acqua. E così nella giornata di ieri la voce de "La solitudine" ha fatto prima sapere di aver deciso di devolvere il suo cachet degli show in piazza San Marco a Venezia «ai comuni di Solarolo (dove sono cresciuta), di Castelbolognese (dove vivono i miei genitori) e di Faenza (dove sono nata e dove vive mia sorella), i tre paesi a cui è più legata la mia storia e che sono stati colpiti da questa tragedia».

L'EVENTO

«Ritorno sul palco dopo 4 anni e voglio farlo dedicando la mia voce alla mia gente», ha scritto. E poi chiamando a raccolta amici e colleghi del mondo della musica per il megaconcerto benefico Romagna Mia, organizzato dai sindaci e i presidenti della provincia romagnola: «La mia Romagna chiama. Io ci sono. Vi aspetto», ha fatto sapere sui social. «L'auspicio è che i grandi artisti, gli organizzatori di eventi e i campioni del Motorsport della nostra regione e non solo accolgano il nostro appello alla solidarietà e si uniscano a noi per dare vita a questo grande evento», dicono subito gli amministratori locali. In concerto sabato sera a Bologna, anche la star britannica Sam Smith ha rivolto un pensiero agli alluvionati (diversamente da quanto fatto da Bruce Springsteen): «Spero che possiate alleviare un poco la pesantezza delle ultime ore», ha detto.

ARTISTI IN CAMPO

Tra i primi a promuovere raccolte fondi via social, lo scorso sabato era stato Vasco Rossi - nato a Zocca, in provincia di Modena - ha condiviso le informazioni per far arrivare le donazioni (Iban IT69G0200802435000104428964, causale «Alluvione Emilia Romagna»): «Sostengo anche io l'Emilia-Romagna, che affronta questa alluvione per dare un aiuto alle persone tragicamente coinvolte. Io l'ho già fatto. Voi fate quello che potete - ha scritto il rocker - forza Emilia-Romagna, regione dura e pura». Un appello rilanciato anche da Ligabue, nato a Correggio, in provincia di Reggio Emilia «per la mia meravigliosa terra e per le persone che la abitano». Nel coro si sente anche la voce di Orietta Berti, di Cavriago. Mentre il bolognese Gianni Morandi, per ora, si è limitato a invitare la popolazione a resistere con una cover di Romagna mia: «Ci rialzeremo più forti di prima». Nek, nato a Sassuolo, ha tirato fuori dal magazzino la pala e si è messo a spalare: «Abbraccio tutti i volontari e tutte le persone che instancabilmente si mettono a disposizione», ha scritto sui social, condividendo foto e video. La solidarietà arriva anche dalle altre regioni. Gianna Nannini, toscana di Siena, ha condiviso anche lei un video in cui canta Romagna mia. Alessandra Amoroso, salentina, ha invece ha fatto sapere: «Io e la mia Onlus abbiamo pensato a un modo concreto per dimostrare vicinanza e ciò che possiamo fare ora è donare una cifra di 10.000 euro a sostegno della Croce Rossa. Grazie ai fondi, che vengono raccolti tramite il tesseramento al Fanclub per emergenze come questa». È il cuore grande della musica italiana, che anche stavolta batte più forte che mai.