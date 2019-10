Concerti a Roma: dal doppio Silvestri a Matt Simons, Sun Ra Arkestra e Talib Kweli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutti i concerti a Roma fino al 27 ottobre.L’anno scorso la serie di appuntamenti fra jazz e cinema ha avuto un grande successo, e anche nel corso dell’anno la serie “Around Miles”, curata da, ha felicemente intrecciato lo swing del cinema e la pulsione visionaria del jazz. Adesso, durante la Festa del Cinema, arrivano tre nuovi appuntamenti con conversazioni sul palco, proiezioni di clip e soprattutto musica dal vivo con tre coppie di musicisti di prim’ordine.Si comincia stasera con “Jazz Italian Style: Armando Trovajoli”, live con il pianistae lo storico del jazzripropongono le composizioni firmate da Trovajoli per tanti film, tutte nelle loro interpretazioni.Domani sera è la volta di “A Ballad for Clint Eastwood”, conal sax alto eal pianoforte, che rileggono le musiche dei film dell’attore e regista americano.Mercoledì si conclude la serie con “La La Jazz: da Altman a Chazelle, lo swing del cinema contemporaneo”, protagonisti il chitarristae il pianistaCasa del Jazz, viale Porta Ardeatina 55, oggi, domani, mercoledì, ore 21La pianista puglieseè tornata in scena dopo una lunga pausa dalla scrittura e dalle attività concertistiche, e offre una performance nella quale alterna le sue composizioni originali eseguite in trio a narrazioni teatrali che ripercorrono momenti importanti del suo percorso artistico e personale. Al club romano sarà accompagnata daal contrabbasso ealla batteria. La sua musica è un viaggio di leggerezza che si confronta con modalità minimali e jazz. Ha esordito nel 2009 con l’album “I giorni del vento”, nel 2012 è arrivato “Risvegli” e adesso sta lavorando al suo terzo lavoro discografico “Una stanza tutta per me”, di prossima pubblicazione. Parallelamente agli studi musicali Irene si è formata come danzatrice e attrice.Alexanderplatz, via Ostia 9, ore 21Un anno dopo l’uscita di “Check My Spleen”, album che per via del doppio significato di spleen (milza e malinconia) era dedicato alla milza del protagonista, la band belga deiguidata dal cantautore(ex frontman degli Austin Lace, The Tellers e Hallo Kosmo) propone un nuovo singolo, “You Crazy Diamond”, che vuole essere una metafora delle esperienze che hanno segnato l’ultimo anno di Detry. Il gruppo, che ha preso il nome dalla defunta regina del Belgio, è una band anti-pop, vista la decisione del leader di cambiare strada dopo dieci anni di pop music e di dedicarsi a “piaceri più peccaminosi”, come le discussioni con fantasmi e demoni che hanno portato la band a costruirsi mentalmente un vero e proprio castello. Non sono una band normale, vedi il precedente singolo “Shit is Coming Back”, ma tutto sommato quando sono in palla diventano divertenti. Con Detry suonano la tastierista, la bassistae il batteristaThe Yellow Bar, via Palestro 40, ore 22Americano di Palo Alto, California, 33 anni,è un cantautore ormai famoso, con 500 milioni di streaming, un milione di copie digitali vendute dell’ultimo singolo, dieci milioni di contatti su Shazam e via di questo passo, e stasera è in concerto a Roma con i suoi hit (nel 2014 il brano “Catch & Release”, incluso nell'omonimo album, ebbe un enorme successo in Europa anche grazie al remix del duo olandese Deepend) e con i brani del nuovo album “After The Landslide”, dopo la frana. Matt offre un mix di pop, rock e rhythm & blues, la sua musica ricorda Springsteen e altri rocker e i suoi dischi trattano aspetti della vita quotidiana: l’amore, la perdita, gli addii e la forza necessaria ad affrontare tutto questo. Le canzoni di Simons, nate al pianoforte, si uniscono a testi diretti e spesso severi che raccontano di avvenimenti importanti della sua vita e trasformano il personale in universale.«Ho voluto che fosse proprio “After The Landslide” a dare il titolo all’album – dice - perché è la traccia che meglio lo rappresenta. Parla della crisi dei 25 anni, del ritrovarsi a mandare tutto all’aria e ricominciare da zero, nella consapevolezza di dover affrontare una serie di cose terrificanti ma allo stesso tempo catartiche. Ho scritto questi brani a 29 anni, quando avevo le idee decisamente più chiare sulla mia vita, ma per riuscire a farlo ho dovuto scavare a fondo nella memoria, tornare indietro a quando ne avevo solo 20. Non avevo una meta, volevo solo ricominciare, a Brooklyn, ero appena uscito da una lunga relazione e non avevo idea di cosa stessi facendo della mia vita. Per quanto questo potesse farmi paura, mi dava anche un incredibile senso di libertà. Ho cercato di richiamare alla mente quei momenti e quelle emozioni e di riportarle su questo album». Ha avuto ragione perché il disco è ormai un best seller in mezzo mondo, e vale senz’altro la pena di ascoltare le sue canzoni dai vivo, voce e pianoforte.Monk Club, via Giuseppe Mirri 35, ore 22Il sassofonistaè uno dei talenti del nostro jazz. Reduce da una serie di concerti nello storico locale di Copenaghen “Jazzhus Montmartre”, dove era stato invitato per celebrare il grande Dexter Gordon (asso del sax al quale è dedicato il locale danese), torna in Italia con il, formazione nata lì, conal contrabbasso ealla batteria. La forte intesa fra i musicisti ha fatto nascere un progetto molto attivo sulla scena europea, che affonda le radici nel jazz più puro mantenendo un sound moderno con un repertorio ricco di brani originali e non. Max è uno dei musicisti italiani più attivi all'estero, ha suonato in Giappone, Cina, Olanda, Inghilterra, Francia, Polonia, Spagna, Portogallo, Serbia, Svizzera, Danimarca, Germania, Emirati Arabi, Kuwait, Perù, Stati Uniti d'America, e i suoi live sono di prim’ordine.Alexanderplatz, via Ostia 9, stasera e domani, ore 21,30Lo stile, l’eleganza e l’ironia del jazz tradizionale sono alla base delle composizioni della vocalistnella prima parte del concerto che propone in trio con il pianistae il batterista. La seconda parte sarà incentrata su alcuni dei brani più belli della storia del jazz americano, che hanno interpretato vocalist come Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Anita O’Day, Peggy Lee, Sarah Vaughan e Carmen McRae.Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, ore 21.30Una serata dedicata alla canzone d’autore con due nuove voci in ascesa. Prime a salire sul palco le, duo dalle influenze rock formato da Cche scrivono a quattro mani il disco “Non aspettarmi sveglio”: un concentrato di vita, con temi forti come la violenza sulle donne nella canzone “Fenice”, l’inadeguatezza sociale, l’amore incondizionato, e ancora la voglia di vivere e cantare a squarciagola in “Thelma & Louise” e “Ne parliamo lunedì”.Con loro anche, all'anagrafe, cantautore pugliese che da’ nuova linfa al jazz sulle tracce di Paolo Conte. Il suo nome d'arte, preso in prestito dal gatto dello scrittore Aldo Palazzeschi, è solo una delle tante facce della sua creatività, che lo ha portato in pochi anni a diventare un nome già conosciuto nel panorama romano.Na Cosetta, via Ettore Giovenale 54, ore 22Il vocalist, chitarrista e armonicista A, in arte, replica tutti i martedì il suo progetto solista acustico: una sintesi di varii generi e influenze, un viaggio nella migliore musica anglo-americana degli anni ’60 e ’70, a partire dal blues.Charity Cafè, via Panisperna 68, ore 22«Mi piacciono tutti i suoni che sconvolgono le persone che sono troppo soddisfatte di sé, e ci sono suoni che le sconvolgono davvero. C'è davvero bisogno di sconvolgerle e renderle meno soddisfatte, perché il nostro è un mondo terribile: forse a quel punto quelle persone si daranno da fare»: lo diceva, cioè Herman Poole Blount, nato a Birmingham, Alabama, nel 1914 e scomparso nel 1993. Pianista, poeta, compositore e filosofo statunitense, è stato una delle figure più controverse del jazz moderno, coniava teorie a volte incredibili sull'universo e sulla sua stessa vita ed è passato alla storia per il suo modo rivoluzionario di fare musica con la leggendaria big band che guidava, la, fondata nel 1950. Dopo la sua morte la formazione è passata al suo braccio destro, il sassofonista, che ancora oggi, alla tenera età di 95 anni, suona, la guida e la porta in giro per il mondo.Nelle sue performance l’Arkestra si muove senza problemi tra free jazz, boogie-woogie, swing, bebop, elettronica, new age, fusion e mille altri stili, e i suoi concerti sono occasioni imperdibili per esperienze uniche sia sonore che visive. L’attuale formazione, che torna a un anno di distanza dal precedente live romano, vede accanto a Marshall Allen il trombettista, la vocalist e violinista, i sassofonisti, il trombonista, il pianista, il chitarrista, il bassista, il batteristae il percussionista, tutti in scena, fra l'altro, con costumi coloratissimi e ispirati all’Africa. Roba buona, anzi davvero eccellente.Monk Club, via Giuseppe Mirri 35, ore 22L’hub culturale di Officina Pasolini Regione Lazio, il laboratorio creativo di alta formazione coordinato da Tosca, Massimo Venturiello e Simona Banchi, stasera presenta, all’anagrafe, musicista e cantante di Rio de Janeiro, annata 1975, che oggi è una delle personalità più significative della musica popolare brasiliana. Rogê incontrerà il pubblico in una serata tutta dedicata all’MPB dal titolo “Coração nômade”, nella quale avrà ampio spazio per raccontarsi come professionista e come persona. A intervistarlo sarà l’esperto di musica popolare brasiliana, mentre per l’occasioneduetterà con Rogê in una suggestiva coppia chitarra e voce.Officina Pasolini, viale Antonino di San Giuliano, ore 21Jam session all’insegna del blues, stasera, per gli appuntamenti di Blues Jam & Friends: apre la band del chitarrista e vocalist, conalla chitarra eal contrabbasso e alla batteria. Come ogni settimana, ospiti e musicisti appassionati di blues sono invitati a salire sul palco e intervenire.Charity Cafè, via Panisperna 68, ore 22«Prendete Paolo Conte, immergetelo in una vasca piena di LSD e otterrete le sue bizzarre narrazioni pianistiche»: così “Rolling Stone Italia” definisce le canzoni di, musicista romagnolo di Forlimpopoli che torna in concerto a Roma. Toni si definisce «inventore del PianoPunk, cantautore nichilista innamorato dello smog, difensore dell’etica dei centri massaggi cinesi, instancabile nel raccontare le storie degli umani, amore, morte e fatti strani, accompagnandosi con un pianoforte che accarezza e percuote le parole». E ancora: «Giacomo è un compositore, pianista e cantante noto agli appassionati del genere per l’utilizzo di un lessico paradossale e per i monologhi improvvisati che legano un brano all’altro. Sulla carta è uno dei migliori: un compositore con il genio dei grandi vecchi e la forma di un giovane d’assalto. I suoi testi, ironici e pungenti, arrivano a sconfinare nell’umorismo». Insomma, o ha un io enorme oppure è forte per davvero. Andate a controllare.Na Cosetta, via Ettore Giovenale 54, ore 22Ua serata a base di bossanova e latin jazz con un trio collaudatissimo che ha un ampio repertorio di musica popolare brasiliana: è quello del chitarrista e vocalist, nato a Porto Alegre nel 1960. Nel 1978 si è diplomato in chitarra classica presso il Conservatório de Música Palestrina e in economia all’Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ha presentato il suo primo album da cantautore “Projeto Pixinguinha” nel 1984, esibendosi con la famosa samba-band “Fundo de Quintal”, e andando avanti come compositore, cantante e insegnante di chitarra. Dopo il successo delle colonne sonore per le telenovelas di Tv Globo ha fatto il suo primo tour internazionale e si è trasferito in Europa. Lo trovate stasera in trio conalla batteria ealle percussioni.Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, ore 21.30L’estate di, il rapper piemontese, 33 anni, è stata insieme a Dj Mad Kid tutta al ritmo di “Clash” su e giù per l’Italia, e l’autunno è all’insegna del “Clash Again Tour”. Intitolato come l’album che rappresenta i due mondi e le due anime di Ensi (da un lato il freestyle che l’ha sempre caratterizzato, dall’altra una dimensione più lirica e personale che emerge grazie alla maturità cresciuta gradualmente con ogni disco), “Clash” è il conflitto che Ensi combatte con sé stesso e con i propri pensieri, ma anche quello che vive una parte della scena del rap italiano, che si allontana troppo dalla sua visione artistica e personale.Ensi spiega di «essere un rapper, punto». Cioè un artista fedele al suo credo, che tiene ancora con forza ai valori che animano il genere fino dalle sue origini. ”Mira”, featuring Madame, è il nuovo singolo che insieme ad altri tre inediti sarà all’interno del repack “Clash Again”, uscito il 18 ottobre su tutti i digital store e in vinile in edizione limitata, numerata e autografata.Largo Venue, via Biordo Michelotti 2, ore 20 e ore 23.30"At The Edges Of The Horizon" è il nuovo album di: il trentatreenne pianista piemontese, uno dei nuovi talenti del nostro jazz, lo presenta dal vivo con gli stessi musicisti che lo hanno inciso, il contrabbassistae il batterista, il classico trio che in metà del disco è supportato dai fiati di Gianni Virone (sax tenore, clarinetto basso), Paolo Porta (sax alto), Luca Begonia (trombone) e Cesare Mecca (tromba), mentre la voce di Giulia Damico nel brano "Spaceshift" e l’uso dell’elettronica da parte dello stesso Giachino enfatizzano il sound. Il titolo dell’album si riferisce all’orizzonte come immagine o idea, una fine ma anche un inizio, un qualcosa che si ripete e protrae all’infinito. In questo lavoro Giachino cerca di ampliare i confini intrecciando i tre mondi musicali che lo coinvolgono di più emotivamente: il jazz, la musica classica e le sperimentazioni elettroniche.Casa del Jazz, viale di Porta Ardeatina 55, ore 21, nero, newyorkese, è un rapper cresciuto nel quartiere Clinton Hill di Brooklyn e uno dei più importanti esponenti dell'hip hop della East Coast americana. Il suo nome in arabo significa "cercatore" oppure "studente", mentre Kweli viene dal Ghana e significa "verità" o "conoscenza". I suoi genitori sono entrambi professori al college: la madre di inglese, il padre di sociologia, e lui scrive canzoni e poesie da quasi un quarto di secolo. «Sono continuamente in tour, sono affermato a livello internazionale, sono consapevole di dare sempre di più rispetto a quello che ho dato in passato, ma non rinnego mai quello che ho fatto», dice.Nella sua carriera, Talib Kweli si è affermato come uno dei più pregevoli rappresentanti dell’hip hop. E’ la metà di Black Star insieme a Mos Def, collabora con Hi-Tek con cui ha dato vita al progetto "Reflection Eternal", ha realizzato lavori da solista di altissima qualità, ha lavorato con Kanye West, Pharrell Williams, Just Blaze, J Dilla e Mad Lib imponendo la sua arte di comporre rime su qualsiasi tipo di produzione. Nel 2011 ha fondato la Javotti Media, che definisce “una piattaforma indipendente per pensatori”, con la quale ha pubblicato il suo album “Gutter Rainbows” e che ha lo scopo di produrre musica, film e libri. Che altro volete in più?Monk Club, via Giuseppe Mirri 35, ore 22Il jazz americano incontra il jazz italiano con uno speciale tributo a un personaggio unico e amato come Fred Buscaglione, scomparso nel lontano 1960. A interpretare il ruolo è l’attore, cantante e trombettista, affiancato dalla band guidata dal pianistacon il sassofonista, il chitarrista, il contrabbassistae il batterista. In scaletta brani deliziosi ancora oggi come “Eri piccola così”, “Guarda che luna”, “Una sigaretta”, “Che notte”, “Whisky facile”, “Noi duri”, “Teresa non sparare”, “Che bella cosa sei”, “Il dritto di Chicago”, “Non partir”. Vi divertirete, e se non siete più dei ragazzi le canterete anche vvoi.Cotton Club, via Bellinzona 2, ore 21.30Torna sul palco di Na cosetta, artista poliedrico e istrionico di origini siciliane, più precisamente palermitane.racconta con ironia la nostra epoca in canzoni che sono racconti sonori capaci di tessere trame sofisticate, in un mix di musiche balcaniche, jazz e blues e in un’avanguardia multietnica senza confini. Già vincitore del Premio Bruno Lauzi “Canzone d’Autore” 2016 e candidato nel 2015 alle Targhe Tenco e altri premi, Salamone torna a viaggiare per tutto il 2019, e con date invernali nel 2020, con il “Tante Strade Tour” che prende il nome dall'album e nel quale farà gustare, per lo più in versione acustica, una buona parte della sua produzione artistica.Na Cosetta, via Ettore Giovenale 54, ore 22alla chitarra elettrica e agli effetti,ai sassofoni e all’elettronica.al piano, tastiere e laptop: ecco il, live stasera al club romano. Il gruppo esegue musiche scritte da Francesco Mazzeo e il suo sound punta a un intreccio sonoro caratterizzato dalla voluta mancanza di contrabbasso e batteria. Le composizioni sono legate alla melodia mediterranea e vengono arrangiate di volta in volta anche in modo estemporaneo.Alexanderplatz, via Ostia 9, stasera e domani, ore 22Avrete visto tutti i tanti film di James Bond 007, e vi sarete accorti delle loro ottime colonne sonore, diventate famose anno dopo anno. Il progetto del pianista, organista e arrangiatore, appunto "The James Bond Project", rilegge quelle musiche, da pellicole come “Thunderball”, “Dalla Russia con amore”, “Goldfinger”, “Licenza di uccidere”, “Diamonds Are Forever” e così via. Con Fassi suonano(sax baritono e sax soprano),(sax alto e sax tenore) e(batteria).Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, ore 22Torna la formazione del crooner romano, che per gli appuntamenti di Jazz Voice propone il progetto “Other Stories”, conal pianoforte eal contrabbasso. E’ un trio molto rodato e con un sound originale: gli arrangiamenti sono dei musicisti, come la maggior parte dei testi, originali e adattati agli standard proposti, il repertorio varia da brani di Miles Davis, Wayne Shorter, Michel Petrucciani, Horace Silver e Thelonious Monk, e non mancano riferimenti al songbook di Mark Murphy.Charity Cafè, via Panisperna 68, ore 22“Prima che”, dall’album “La terra sotto i piedi”, è il brano che dà il titolo al nuovo tour di Daniele Silvestri, il primo con il quale il cantautore romano affronta i palasport (a parte il successo in trio con Max Gazzè e Niccolò Fabi nel progetto “Il Padrone della Festa” e l’evento dello scorso anno con Manuel Agnelli, Samuele Bersani, Carmen Consoli, Max Gazzè, Niccolò Fabi e Diodato) e che stasera e domani finalmente arriva al romano Palalottomatica. «Ci sono voluti 50 anni di vita e 25 di carriera per trovare non tanto il coraggio, quanto la voglia di decidere di fare un tour nei palasport - spiega Daniele. - Ho sempre amato gli spazi più raccolti, o la magia dei teatri, e continuerò a farlo, ma ho anche avuto sempre voglia di cimentarmi con sfide diverse, e a quanto pare le nuove canzoni sembrano spingermi in questa direzione».Con questo tour Silvestri festeggia il suo quarto di secolo di carriera e propone dal vivo il nuovo album, il già citato ed eccellente “La terra sotto i piedi”, e i suoi numerosi successi, da “Le Cose in Comune” a “Salirò”, “Occhi da Orientale”, “La Paranza”, “Argentovivo” e così via. «La musica - dice - è il primo gioco che ho conosciuto da bambino. Nell’infanzia era il mio gioco individuale continuo, poi nell’adolescenza mi ha aiutato a socializzare. Ma ancora mi diverto come da bambino. Il fatto è che nella musica c’è qualcosa di istintivo, che va oltre il ragionamento, i contratti, gli impegni. Ho sempre provato a sperimentare, a mettermi in discussione». Già dai tempi del Locale (il club di vicolo del Fico a Roma, oggi chiuso, dove mosse i suoi primi passi), Daniele era tra tutti i musicisti che lo frequentavano uno di quelli con meno confini e meno riferimenti. «Per me è sempre stato anche un difetto, un limite, ma mi ha dato la possibilità di esplorare», confessa. Con lui c’è una folta band con(chitarre),(fagotto, tromba),(tastiere),(basso) e(batteria), più eventuali ospiti a sorpresa. Da non perdere.Palalottomatica, piazzale dello Sport 1, stasera e domani, ore 21I giovanissimi(che amano scrivere il nome tutto maiuscolo,) sono una band punk rock inglese di Londra, nata 2015 e formata dal cantante e chitarrista(è il bello del gruppo, è anche attore ed è apparso in “Harry Potter” ma anche sulle passerelle delle sfilate dove fa il modello), dai chitarristi, dal bassistae dal batterista. La formazione torna sulle scene con un nuovo brano dal titolo “It Gets Better” e un’anteprima del prossimo album di futura pubblicazione, ancora senza nome. Il loro album di debutto “Together We Are Stronger” è stato pubblicato nel marzo 2017 e nei live la band offre un rock nel quale non manca la giusta dose di grunge.Orion Live Club, viale J.F. Kennedy 52, ore 21Classe 1996, la pugliese, all’anagrafe, ha cominciato cantando cover di artisti jazz, rock e blues. Nel 2015 ha conosciuto Ombra, produttore del rapper MadMan, con il quale ha avviato una collaborazione e ha partecipato alle registrazioni di “Devil may cry” e “Non esiste”, due brani contenuti nell’album di MadMan “Doppelganger”. Nel 2017 ha pubblicato i suoi primi singoli, “Torno domani” e “Maria Antonietta”, entrambi prodotti da Ombra e PK e caratterizzati da un mix di sonorità hip hop e trap. Il videoclip di “Maria Antonietta” ha avuto un grande successo in Italia e all’estero, soprattutto in Francia, dove Priestess è chiamata più volte. Nel 2017 Alessandra insieme a dj Arienne apre il concerto milanese di MadMan e diverse date del “QVC 7 Live Tour” di Gemitaiz, poi partecipa al MI AMI Festival di Milano, apre i concerti in Italia di Tommy Genesis e da giugno è in tour con “Tanta Roba Label Night”. Nel 2018 pubblica su tutte le piattaforme streaming e nei digital store un re-edit di “Maria Antonietta” in chiave jazz, mentre il 19 aprile è uscito “Brava”, il primo album ufficiale di Priestess, anticipato dai singoli “Eva”, “Fata Morgana” e “Brigitte”.Largo Venue, via Biordo Michelotti 2, ore 22Ilnasce a Roma, nel 2015, nel teatro di Villa Borghese, e propone un vasto repertorio swing, con richiami al gipsy: un jazz che spazia da famosi standard a brani pop reinterpretati in chiave retrò, per creare atmosfere eleganti. Da qualche tempo il Trio Borghese si esibisce in quintetto, con batteria e sax, per dare un carattere electroswing al suo sound. Sono la vocalist, il chitarristaal contrabbasso,alla batteria eal sassofono baritono.Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, ore 22Per la serie “Zelo In Condotta” il cantautore, conduttore radiofonico e frontman degli Stagè il nuovo ospite sul palco di Na cosetta al fianco di. Guazzone ha scritto per artisti come Arisa, Lorenzo Licitra, Chiara Galiazzo e Andrea Bocelli, per il quale ha composto i testi di due brani del suo nuovo album di inediti dal titolo “Sì", che ha conquistato la prima posizione della classifica dei dischi più venduti in America e Inghilterra. In combinazione con Forni e Carocci, Marco è pronto a dare spettacolo sul palco incrociando il suo repertorio con quello dei due colleghi. Non mancheranno quindi nuove e inedite combinazioni sonore. "Zelo in Condotta" è una serata unica, nella quale è possibile entrare in contatto con gli artisti, scoprire le loro influenze musicali, i percorsi artistici e personali.Na Cosetta, via Ettore Giovenale 54, ore 22Per la serie “Giovani Leoni” appuntamento con i, ovvero il pianista, la contrabbassistae il batterista, un trio raffinato e dal grande dinamismo espressivo. È l’unione di tre personalità diverse ma complementari come la materia, lo spazio e il tempo, il risultato di un lungo percorso di collaborazione: Capalbo e Falcone hanno già alle spalle un album in duo col quale sono stati impegnati in un tour europeo, D’Alessandro ha una nutrita produzione discografica con nomi di spicco del jazz italiano. “Back Home”, il disco di debutto del trio, é un lavoro ispirato dedicato a Lennie Tristano, che include rielaborazioni di brani scritti dallo storico pianista e composizioni originali firmate da ciascuno degli elementi.Casa del Jazz, viale di Porta Ardatina 55, ore 21On the road dalla fine degli anni Cinquanta, protagonista di lungo corso del jazz italiano e romano, il sassofonistaè un pioniere e un fedele frequentatore della scuola hard bop nel segno di Sonny Rollins, come dire uno dei musicisti più solidi sulla scena. Continua a suonare il suo sax tenore dalla voce calda con la stessa passione e a proporre standard con il suo quintetto, formato dal trombettista e flicornista, dal pianista, dal contrabbassistae dal batteristaAlexanderplatz, via Ostia 9, ore 22I brani di artisti come Curtis Mayfield, Ray Charles, Aretha Franklin, Otis Reddig, Sam Cooke, Al Green, Marvin Gaye, James Brown e compagni, trasmessi in radio per decenni, hanno fatto ballare intere generazioni nei quartieri poveri di New York, Chicago, Detroit, New Orleans, e la bandrilegge quello splendido repertorio, tra soul, funk e rhythm & blues. Sono il vocalist, il chitarrista, il bassistae il batterista, con una ricca sezione di fiati:alla tromba,al trombone e i tre sassofoni diBig Mama, vicolo S. Francesco a Ripa 18, ore 21Il Cotton Club è tornato alle sue tradizioni: tutti i venerdì è di scena il re dello swing Emanuele Urso, clarinettista e batterista alla testa della sua band, in un viaggio ai tempi della Harlem degli anni 30 con arrangiamenti originali della Fletcher Henderson Orchestra. Urso ama il jazz della Swing Era, tra il 1935 e il 1945, del quale è uno dei maggiori cultori. La formazione vede al suo fianco il trombettista, il sassofonista, il trombonistaal piano,al contrabbasso ealla batteria.Cotton Club, via Bellinzona 22, ore 21.30 e ore 0.30oltre che una band è un mantra, un simbolo, un suono breve che si espande e moltiplica all’infinito: la ricerca e l’espansione della sonorità sono infatti alla base della proposta dal quintetto formato da(voce, tromba e flicorno),(sax alto e flauto),(piano e voce),(contrabbasso) e(batteria).Il repertorio del quintetto, costituito per lo più da brani originali di tutti i musicisti, si muove tra suggestioni mingusiane, interazioni ritmiche e momenti di humour, pezzi la cui trama sonora si sviluppa attraverso l’intreccio delle voci e l’esplorazione delle combinazioni possibili offrendo continui spunti e differenti punti di vista.Charity Cafè, via Panisperna 68, ore 22, all’anagrafe J, pelle bianca, è un musicista elettronico statunitense che viene da Los Angeles, ha 34 anni, è attivo dal 2006, ha pubblicato quattro album e ha prodotto brani per artisti come Kid Cudi, Kendrick Lamar e Chance The Rapper. La sua musica nasce dall’hip hop ma è molto complessa ed è un labirinto di dualità: anima o macchina, emozione o tecnologia, amore o rimpianto, e così via. Offre una ricchezza di emozioni e di riferimenti, soprattutto se si guarda al suo ceppo musicale d’origine, l’hip hop, in genere molto concreto. Con molte collaborazioni importanti (come una della prime hit di Kendrick Lamar, “Cloud 10”, musicalmente farina del suo sacco, o come “Paranoia” di Chance The Rapper, o il classico di Kid Cudi “Man On The Moon”), Nosaj non ha mai voluto seguire la strada più semplice, non ha mai cercato il successo sicuro, né facili scorciatoie, né scelte più funzionali alla propria carriera che alla propria libertà artistica, e quindi la sua musica è libera, con le architetture hip hop che si adagiano su panorami non convenzionali o su geometrie più da dance floor.Così Nosaj Thing è diventato un artista di culto assoluto a livello planetario, uno dei beat maker più apprezzati trasversalmente. Libertà musicale totale, ma con una sensibilità e un’apertura mentale fuori dal comune: uno di quegli artisti davvero difficili da incontrare, e di cui se si ama veramente la musica e non solo il circo dello show biz, beh, è facile innamorarsi.Monk Club, via Giuseppe Mirri 35, ore 22, vocalist e cantautrice statunitense figlia del grande(per intenderci, è quello che ha lanciato in tutto il mondo “Don't Worry, Be Happy” e mille altri splendidi brani) arriva a Roma per presentare il suo nuovo EP dal titolo “You + I” che sarà pubblicato il 5 novembre. Il nuovo lavoro della bravissima figlia d’arte si concentra sulla voce e sulle potenzialità che ha come strumento e come suono per restituire emozioni, racconti, bellezza. Madison McFerrin racconta così il suo nuovo lavoro: «Come artista credo che sia nostra responsabilità porsi come specchio della società e quel riflesso è esattamente ciò di cui parla “You + I”». L’Ep è stato anticipato dal singolo e video auto-prodotto “Try”, che riprende tutti i commenti negativi che ha ricevuto la vocalist dopo aver cantato l’inno americano qualche anno fa durante la campagna per la presidenza della democratica Hillary Clinton. Apre la serata, giovane cantante di Pesaro finalista di Musicultura 2019.Alcazar, via Cardinale Merry Del Val 14, ore 21La band napoletana(sono, voce, chitarra, piano, synth;, batteria, voce;, ovvero, chitarra;, basso) presenta dal vivo il suo nuovo album “La Storia Una Storia”. A tre anni dall’uscita del primo disco, con oltre 150 concerti in giro per l’Italia e la partecipazione a importanti festival e premi nazionali, la band torna con album che riunisce dieci storie comuni per raccontarne una nuova e affermare come anche quest'ultima sia una narrazione che riflette il proprio percorso. Obiettivo del gruppo: dipingere una realtà non filtrata lasciando l'uomo al centro di tutto, nudo con i suoi bisogni e le sue pulsioni. Quello che ne esce fuori è una scheggia impazzita in un mondo costretto e delimitato dove l'incanto lascia spazio ad una comoda praticità.Na Cosetta, via Ettore Giovenale 54, ore 22La vocalist, brasiliana che vive da anni in Italia e spesso collabora con il connazionale Jim Porto, offre un viaggio nella musica dei suo paese, fra samba, bossanova e ritmi latini. In scaletta brani di autori come Antonio Carlos Jobim, Djavan, Chico Buarque de Hollanda, Milton Nascimento e altri big. Con lei suonano il chitarrista, il pianista, il bassistae il batteristaElegance Cafè, via Francesco Carletti 5, ore 22Il batterista, già con il clarinettista, presenta il progetto “Opus Magnum”, che rappresenta la naturale evoluzione del loro duo con il coinvolgimento di altri due musicisti,al vibrafono eal contrabbasso, in sintonia con la condivisione di un’idea di fare musica e elaborare materiale che permetta di esprimere il mondo poetico dei compositori ma ancor più liberare le forze creative dei componenti del gruppo a manipolare, modificare, eventualmente distruggere e ricostruire tutte le componenti originali. Non c’è limite agli argomenti musicali trattati, dalla tradizione jazzistica a quella popolare, dalle canzoni agli spunti dal repertorio classico, dal rock alle suggestioni africane.Casa del Jazz, viale di Porta Ardeatina 55, ore 21è il trio di recente formazione guidato dal batterista, con la vocalist e pianistaal contrabbasso, e propone brani originali, standard riarrangiati e pezzi cantati da Francesca. La band affronta la musica partendo dal linguaggio della tradizione per arrivare a sonorità più moderne, sempre con uno spirito divertente, con la voglia di trasmettere emozioni dolci e a tratti amare, come nella vita, e il tutto con tanto swing.Alexanderplatz, via Ostia 9, ore 22Torna, banjoista, chitarrista e bandleader, per un omaggio a, scomparso nel dicembre scorso a 95 anni, leader di tante formazioni a cominciare dalle varie Roman New Orleans Jazz Band, eletto cittadino onorario della storica città della Louisiana e personaggio mitico del nostro jazz. Con il(lui al banjo,alla cornetta,al trombone,al pianoforte e voce,al contrabbasso,alla batteria e il vocalist) propone un repertorio legato al jazz tradizionale.Musicista, attore di cabaret, teatro e cinema, leader di diverse band, autore di musiche per cinema e teatro, crotonese, annata 1935, Patruno ha cominciato negli anni cinquanta e da allora ha suonato con tante star, come Albert Nicholas, Joe Venuti, Bill Coleman, Wingy Manone, Bud Freeman, Teddy Wilson, Peanuts Hucko, Bob Haggart, Dick Cary, Jimmy McPartland, Eddie Miller, Yank Lawson, Billy Butterfield, Wild Bill Davison, Barney Bigard, Pee Wee Erwin, e non solo: fra le tante avventure ha scritto con Pupi Avati la sceneggiatura di “Bix”, il film che racconta la storia del leggendario trombettista Leon Bismark Beiderbecke, meglio noto come “Bix”, presentato al festival di Cannes nel 1991.Cotton Club, via Bellinzona 2, ore 22Alcuni tra i migliori dei talenti italiani a fianco di un pilastro del jazz: è la proposta del sassofonista, che ha invitato il batteristaal suo concerto al club romano. «Il jazz - dice la band - per noi è una musica che prima di tutto deve arrivare gentilmente alle orecchie del pubblico, invitandolo a un dialogo, a entrare in un’atmosfera». Il live di stasera, e più in generale la filosofia del club, rappresentano un continuo omaggio alla grande tradizione, ai suoi generi in compagnia di alcuni dei migliori musicisti della scena italiana. Due set e due ore per apprezzare appieno lo spirito del jazz al Gregory: musica che nasce dallo studio dei grandi classici con la voglia di bilanciare la lezione con le nuove istanze espressive attraverso arrangiamenti originali e improvvisazioni. Con Bianchini e Gatto suonanoal pianoforte eal contrabbasso.Gregory, via Gregoriana 54a, ore 22 e ore 23.45"A Soul Experience" è il nuovo album nonché un percorso nella soul music dalle origini a oggi, da Aretha Franklin, Stevie Wonder e Otis Redding a Lenny Kravitz, Randy Crawford, Chaka Khan, il tutto condito da blues, gospel, spiritual e funk: lo propone live laguidata dalla vocalistnella sua formazione originale, conalle tastiere,alla chitarra,al basso ealla batteria.Big Mama, vicolo S. Francesco a Ripa 18, ore 21è un collettivo di musicisti romani appassionati della band dei Rolling Stones e di blues.(voce, chitarra e armonica),(chitarra),(basso) ei (batteria), dopo anni di concerti e altri tributi al gruppo britannico hanno unito le forze e le passate esperienze per continuare a dedicare la loro musica al gruppo di Mick Jagger e compagni. Vi aspetta tutto il meglio della produzione dei Rolling Stones, dai brani più celebri a quelli cult, sotto il titolo “Let's Spend The Night Together”.Charity Cafè, via Panisperna 68, ore 22On the road da anni, la, coordinata dalla sorella, mantiene viva la memoria delle canzoni del cantautore scomparso nel lontano 1981 in un incidente stradale, all’età di 30 anni. E’ la sola cover band ufficiale di Rino, della quale fanno parte il nipote(voce e chitarra), il chitarrista e vocalist, il chitarrista, il tastierista, il bassistae il batterista. In scaletta hanno tanti brani, da "Mio fratello è figlio unico" a "Berta filava", "Nuntereggae più", "Ma il cielo è sempre più blu", "Sfiorivano le viole", "Gianna", "Aida", "Ahi Maria", "In Italia si sta male".Orion Live Club, viale J.F. Kennedy 52, ore 22Il, Collettivo Miniera Fonica, presenta, un concerto racconto che rende omaggio alla storica band oggi guidata dal sassofonista James Senese e con la quale è partito e cresciuto Pino Daniele. Sono(sax soprano, alto, tenore e baritono, clarinetto e voce),(piano, Fender Rhodes, organio, flauto),(basso elettrico) e(batteria). Il live show prossimamente sarà integrato in “Anna & Marlene”, spettacolo teatrale in collaborazione con l’attrice, regista e sceneggiatrice. Il CMF è un progetto sperimentale a identità variabile ideato da Simone Virgili, che spazia nel panorama musicale rivisitando repertori di vario genere e di differenti momenti storici.Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, ore 22La vocalist, australiana trasferita da anni in Inghilterra, dopo aver presentato il suo nuovo album al Ronnie Scott di Londra e al Sunset di Parigi arriva al club romano per proporre dal vivo “Passarim”, disco dedicato a Tom Jobim e alla bossanova. E’ il suo sesto cd, un viaggio nella ricchissima tradizione della “nuova onda”, nel quale esegue brani di Jobim, Dori Caymmi, Djavan, Baden Powell e altri famosi compositori brasiliani. Il suo quartetto, conalla chitarra,al contrabbasso ealla batteria è la formazione ideale per il suo repertorio, unendo la bossanova alla tradizione chitarristica e all’improvvisazione del jazz.Alexanderplatz, via Ostia 9, ore 22Per gli appuntamenti della serie “Jazz Campus” lo storicopresenta “Il Jazz Che Spezza Le Catene”, secondo di quattro incontri per rileggere la storia in musica, dalla rappresentazione della schiavitù alla centralità africana. Stasera tocca al clarinettista texano, scomparso nel 1991, e alla sua suite “Castles of Ghana” (1986), analizzata nella sua dimensione storica, nella quale i “castelli” si trasformarono da zone fortificate, simbolo del potere degli stati africani, in luoghi di detenzione degli schiavi venduti ai negrieri europei. L’ottetto guidato da Carter fece rivivere «le forti emozioni che devono aver attanagliato tutti coloro che furono coinvolti in quel dramma».Casa del Jazz, viale di Porta Ardeatina 55, ore 11La formazione dei(il sassofonista, il chitarrista, il bassistae il batterista) è un gruppo funk che rielabora brani celebri, veri e propri capisaldi del groove: successi di Lee Ritenour, di George Benson, di Stevie Wonder e di tanti altri autori. Il quartetto dà spazio anche ai grandi del jazz, come Miles Davis e Herbie Hancock, con un repertorio ricco e pieno di energia.Big Mama, vicolo S. Francesco a Ripa 18, ore 22 Rock/ er Hits al Big MamaE’ tornato l’del club del Pigneto, un laboratorio musicale dedicato agli stili del jazz e dello swing ideato dal sassofonista e bandleader Giorgio Cùscito, dal chitarristae dal contrabbassistain programma ogni domenica. Dopo il primo set comincia una festa aperta a musicisti e ballerini che danno vita, sopra e sotto il palco, a una vera orchestra con fiati, violini, voci, chitarre, washboard, batteria, alle prese con brani storici della Swing Era americana.Na Cosetta, via Ettore Giovenale 54, ore 22“Bevo solo rock’n’roll” è la serata diretta dache propone musica vintage all'insegna del rock e stasera offre un live della band dei, che si presenta così: «Immaginate che il Rocky Horror Picture Show sia ambientato sull’isola di Pasqua con i Beach Boys alla regia e la coppia Battisti & Mogol alla direzione della fotografia, e forse potete farvi un’idea del nostro concerto». Sono il cantautore romano, il chitarristae il batterista, si muovono fra garage, rock, surf, beat psichedelico, li uniscono l’amore per gli anni '50 americani, per la libertà dei '60 inglesi e per la sperimentazione dei '70 italiani. Offrono brani originali e rivisitazioni di grandi successi di Buddy Holly, Chuck Berry, Eddie Cochran e Brian Wilson.Cotton Club, via Bellinzona 2, ore 21Il duo formato dalla vocaliste dal pianistapropone un repertorio che spazia dal repertorio del jazz tradizionale alle più belle canzoni popolari rivisitate in chiave jazz.Charity Cafè, via Panisperna 68, ore 18.30