Coldplay a Roma, biglietti in prevendita da martedì (ma non per tutti). Ecco come funziona e come avere la priorità

I codici di prevendita sono arrivati già lunedì mattina a tutti coloro che si sono iscritti al sito coldplay.com. È questo il modo migliore (ma c'è da scommettere che saranno stati in migliaia ad utilizzarlo) per poter acquistare un biglietto per uno dei concerti dei Coldplay allo stadio Olimpico del 12 e 13 luglio 2024. Quelli del Maradona di Napoli e di San Siro di Milano erano andati letteralmente a ruba e sarà così anche per i 60mila a disposizione per le due date della band. Chris Martin e il suo gruppo torneranno in Italia per la terza serie del Music Of The Spheres World Tour con due nuovi concerti nella Capitale.

Coldplay, come acquistare i biglietti

I fan già dal giorno dell'annuncio ufficiale potevano registrarsi su Coldplay.com per accedere alla prevendita che comincerà martedì 25 luglio alle 9. I biglietti saranno invece disponibili in pre-sale per gli utenti My Live Nation a partire dalle ore 9 di mercoledì 26 luglio. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti sarà aperta dalle ore 10 di venerdì 28 luglio 2023 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.

Le date del tour

Italia ma non solo.

Tra giugno, luglio e agosto i Coldplay toccheranno gran parte dei Paesi d'Europa: Francia, Grecia, Germania, Finlandia, Irlanda, Austria, Ungheria e Romania.

GIUGNO 2024

8: Atene - Olympic Stadium

12: Bucarest - Arena Națională

16: Budapest - Puskás Aréna

22: Lione - Groupama Stadium

23: Lione - Groupama Stadium



LUGLIO 2024

12: Roma - Stadio Olimpico

13: Roma - Stadio Olimpico

20: Düsseldorf - Merkur Spiel-Arena

21: Düsseldorf - Merkur Spiel-Arena

28: Helsinki - Olympiastadion



AGOSTO 2024

15: Monaco - Olympiastadion

17: Monaco - Olympiastadion

21: Vienna - Ernst-Happel-Stadion

22: Vienna - Ernst-Happel-Stadion

29: Dublino - Croke Park

30: Dublino - Croke Park