Coldplay, al concerto del Maradona di Napoli anche il presidente De Laurentiis: oltre 40mila spettatori

Stadio Maradona strapieno per il concerto dei Coldplay, ieri alla loro prima tappa in Italia del tour mondiale, a Napoli. Il gruppo britannico con lo show «Music Of The Spheres World Tour» ha subito fatto impazzire gli oltre 40.000 spettatori del Maradona su un lungo palco che arriva in mezzo al campo, arrivando a contatto con il pubblico sul prato. Affollata anche la tribuna vip dell'impianto, con il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, il tecnico campione del Napoli Luciano Spalletti, l'attaccante Giovanni Simeone, ma anche artisti come Gigi D'Alessio e Niccolò Fabi. Questa serà - giovedì 22 giugno - la band britannica replicherà l'esibizione sempre al Maradona di Napoli.