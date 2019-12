Billie Eilish, la cantante rivelazione dell'anno diventa maggiorenne e lancia il nuovo tour

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La cantante rivelazione del momento diventa maggiorenne. Billie Eilish compie oggi diciotto anni, e per festeggiare l'avvenimento, la cantante ha postato un video celebrativo su Instagram.Il 2019 è ufficialmente in mano a Billie Eilish e a dichiararlo è la bibbia della musica americana Billboard che l'ha eletta donna dell'anno.In Italia, “When We All Fall Asleep, Where Do We Go" è l’unico disco internazionale che nel 2019 è stato certificato Platino e “Bad Guy”, il primo singolo estratto dall’album, è certificato Triplo Platino. Ad oggi Billie Eilish è in radio con il singolo “everything i wanted”, già in Top20 dell’airplay. Il tutto arriva poco dopo le nomination ai Grammy Award che le avevano regalato l’ennesimo successo: è lei la prima artista nata in questo millennio ad ottenere 6 nomination.Billie Eilish è ufficialmente la prima artista nata in questo millennio ad aver raggiunto sia la posizione n. 1 dei dischi che dei singoli. È la terza artista femminile negli ultimi 31 anni con più canzoni in vetta alla Billboard Alternative Songs airplay chart (insieme a Alanis Morrissette e Sinead O’Connor).Inoltre, è la prima artista femminile ad aver raggiunto per la quarta volta consecutiva la Top10 dei singoli con “All the Good Girls Go to Hell”.Billie Eilish ha raggiunto la 1ma posizione tra i singoli della Billboard Hot 100 con “bad guy”, brano che ha totalizzato oltre 3 miliardi di stream nel mondo.Cresce intanto l’attesa per il ritorno dal vivo di Billie Eilish dopo i sold out registrati quest’anno, si prepara a tornare sui palchi di tutto il mondo nel 2020.Il tour farà tappa anche in Italia con un'unica data evento nel nostro paese in occasione dell’IDAYS 2020. Appuntamento per il 17 luglio al MIND Milano Innovation District – Area Expo.