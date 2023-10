Bernadette di Lourdes, il musical sulle apparizioni diventa un caso in Francia, minaccia la laicità e viene escluso agli studenti

Esattamente come le croci, la kippah e il velo islamico che nelle scuole pubbliche francesi sono vietatissimi: allo stesso modo la Francia mette al bando anche un musical in stile Broadway che da due anni incanta mezza Europa per come ha saputo trasportare in musica la storia di Bernadette Soubirou e le apparizioni mariane di Lourdes. La decisione dei funzionari del ministero della cultura francese hanno di fatto impedito alle scuole di ogni ordine e grado di portare gli studenti gratuitamente a vedere lo spettacolo che racconta delle vicende ottocentesche avvenute in un paesino sui Pirenei all'epoca sconvolto nella sua normalità da una pastorella ignorante che era riuscita a mettere in forte difficoltà polizia, amministratori locali e lo stesso vescovo piuttosto scettico sulle presunte apparizioni mariane e sui messaggi che la Bianca Signora affidava alla ragazzina mentre andava a badare al gregge di pecore in aperta campagna, accanto al fiumiciattolo Gave.

Lo spettacolo, secondo quanto hanno affermato i funzionari ministeriali d'Oltralpe, romperebbe la regola del rispetto della laicità visto che mescola la fede all'istruzione.

Sicché non avrà alcun sostegno pubblico. La sorpresa generale è stata massima visto che i produttori dello show - effettivamente strutturato in modo da risultare 'neutro' e in fondo ben poco cattolico - sono andati su tutte le furie. Così i produttori sono stati informati per posta che Bernadette è stata esclusa dal programma francese del "pass culture" che consente agli insegnanti di portare gruppi a eventi culturali gratis a teatro. Roberto Ciurleo, uno co-produttore, ha descritto la decisione incomprensibile, insensata, da ridiscutere.

Di fatto il musical la sceneggiatura sulla ricostruzione dei fatti secondo i verbali redatti allora dal commissariato di polizia che si trovò a gestire un problema di ordine pubblico di non poco conto, quando Bernadette Soubirous affermò di aver avuto visioni in una grotta. Era il 1858. Il caso fu clamoroso e ben presto divenne un tema dibattuto a livello politico, ecclesiale, sociale. I giornali dell'epoca parlarono di una suggestione di una povera pastorella ignorantissima ma nel frattempo la gente incuriosita intraprendeva dei pellegrinaggi di preghiera. Intervenne ovviamente la Chiesa inizialmente scettica. La grotta è ora un santuario e un luogo di pellegrinaggio per 5 milioni di visitatori all'anno.



Nello show allestito e inaugurato prima del Covid a Lourdes, nel teatro comunale, non figura mai l'apparizione della Vergine, e sul palco si alternano cantanti e attori di prima scelta e per giunta il regista dello spettacolo è un ateo dichiarato, spiegano gli organizzatori piuttosto sconcertati.

Bernadette arriverà in Italia tra qualche mese, all'Auditorium della Conciliazione.