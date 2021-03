Il concerto “Dedicato a Bergamo” apre lo streaming gratuito della tournée del Maestro Muti con l'orchestra Cherubini

Con l'arrivo della primavera si apre lo streaming gratuito della tournée di Riccardo Muti con l'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini: dalle ore 11 di domenica 21 marzo sarà infatti disponibile “Dedicato a Bergamo”, il concerto donato da BPER Banca alla città, un messaggio di rinascita - a un anno di distanza dal primo lockdown - per uno dei territori che hanno più sofferto.

Primo dei tre appuntamenti di questa tournée italiana organizzata da Ravenna Festival, il concerto al Teatro Donizetti sarà ospitato sul sito bper.it fino al 20 maggio e si aprirà con l'esecuzione della Sinfonia dal Don Pasquale, in omaggio al compositore bergamasco. Il programma si completa con l'Eroica di Beethoven, solenne e commossa celebrazione degli ideali di eguaglianza, libertà e fraternità. In collaborazione con RMMUSIC, l'evento sarà trasmesso anche su ANSA.it e su ravennafestival.live.

«Era doveroso essere qui presenti con la Sinfonia Eroica che abbiamo sempre eseguito in luoghi che hanno attraversato situazioni drammatiche. Questa è una città fortemente musicale: ha dato i natali a Donizetti, al maestro Gavazzeni… ed è anche la città in cui ho diretto per la prima volta nel 1966»: così Riccardo Muti ha sottolineato l'importanza di partire proprio da Bergamo per la tournée che attraverserà la penisola da nord a sud, una missione per la cultura e la musica per contribuire a tenere aperte, almeno virtualmente, le porte dei teatri italiani.

Per il Donizetti si tratta peraltro del primo concerto dopo la conclusione dei lavori di restauro che hanno restituito allo storico teatro il suo pieno splendore. Da venerdì 26 marzo sarà invece disponibile lo streaming del concerto al Teatro Mercadante di Napoli e da domenica 28 quello al Teatro Massimo di Palermo.

