Pappano e Argerich i protagonisti dei primi concerti in streaming di S. Cecilia

Sarannoi primi protagonisti dei concerti dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia in streaming di questa settimana, partecipando alla campagna “Iorestoacasa" e al programma “laculturaincasa”. Nei giorni e nelle ore dei concerti sinfonici si potrà avere accesso, grazie alla disponibilità di Rai Cultura, a una selezione di concerti resi disponibili su www.santacecilia.it e sui canali social dell’Accademia, corredati dai relativi programmi di sala scaricabili gratuitamente in formato pdf.Giovedì 16 aprile alle ore 19.30 Antonio Pappano e Martha Argerich saranno insieme nel nome di Schumann. Il programma prevede il Nachtlied per coro e orchestra e due brani tutti fuoco e passione: il Concerto per pianoforte e orchestra, tra i più amati ed eseguiti, composto da Schumann in uno dei rari momenti sereni della sua vita tormentata come un infervorato canto d’amore per la sua sposa Clara, in cui per la prima volta tra pianoforte e orchestra si sviluppa un dialogo giocato su innovative sperimentazioni sonore, e la Sinfonia n. 2, a differenza delle altre tre Sinfonie schumanniane molto meno paesaggistica e descrittiva e più tesa ad esprimere un intimo senso di esaltazione sentimentale.