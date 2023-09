Accademia di Santa Cecilia, al via la nuova stagione di concerti

I grandi interpreti della musica internazionale a Roma e un'orchestra che è considerata tra le migliori al mondo. Ma la vera sfida sarà «Avvicinare pubblici diversi, soprattutto i più giovani, con spettacoli innovativi e pensati anche per un pubblico che non frequenta i concerti di musica classica». Ad affermarlo è Michele dall’Ongaro, presidente dell'Accademia di Santa Cecilia, che presenta la nuova stagione di concerti al via dal 12 ottobre fino a giugno 2024.

Un programma che offre nove mesi di eventi che non ha nulla da invidiare ai più grandi teatri del mondo. All'Auditorium parco della Musica si esibiranno direttori d'orchestra affermati come Antonio Pappano, Jakub Hrůša e Daniele Gatti, Premi Oscar come il compositore cinese e direttore Tan Dun, giovani promesse come la violinista spagnola Maria Dueñas, appena ventenne.

«Ogni concerto è disegnato per conquistare pubblici diversi, con classici da riscoprire per chi già è appassionato e sorprese nuove per i neofiti, per accendere la passsione» spiega Michele dall’Ongaro. Anche il concerto di inaugurazione del 12 ottobre, diretto da Ivàn Fischer, è un vero e proprio evento: la Trilogia Romana di Respighi, infatti, sarà accompagnata da una prima visione assoluta del nuovo film commissionato al regista Yuri Ancarani e dedicato alla Città Eterna.