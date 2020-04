Musica e Liberazione: il Maestro Pappano “sul podio” dell'Università Luiss

La Luiss Guido Carli, in collaborazione con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, organizza oggi, sabato 25 aprile alle 18, un appuntamento virtuale con Antonio Pappano in occasione del 75° Anniversario della Liberazione.

La Vice Presidente dell’Università Paola Severino e il Presidente Sovrintendente dell’Accademia di Santa Cecilia Michele dall’Ongaro dialogheranno con Antonio Pappano, oggi in un appuntamento virtuale che la Luiss Guido Carli, in collaborazione con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, organizza per celebrare il 75° Anniversario della Liberazione.

L’incontro sarà trasmesso su www.santacecilia.it/luiss, su www.luiss.it, sui social media dell’Accademia, sulle piattaforme social dell’Ateneo e anche sul sito web di Rai Play e Rai Cultura. Ad aprire l’incontro, l’Inno Nazionale Italiano - nella registrazione del concerto al Quirinale di giugno 2018 per la Festa della Repubblica - eseguito da alcuni elementi di Orchestra e Coro dell’Accademia di Santa Cecilia diretti da Antonio Pappano che sarà intervistato dalla Prof.ssa Severino e dal Presidente dall’Ongaro.

Tema della conversazione: il ruolo che la musica può assumere come fonte di forza e di energia creativa in momenti drammatici e inediti come quello che stiamo vivendo, conducendo i partecipanti in un viaggio alla scoperta di compositori, interpreti, musicisti che hanno accompagnato ogni epoca, rivoluzione, innovazione e momento della nostra vita.

Al Virtual Panel seguirà un momento di Q&A, aperto a tutti i partecipanti, con una attenzione speciale riservata agli studenti dell’Università e moderato da Luca Pirolo, Direttore Master of Art e Master in Media Entertainment della Luiss Business School.

Per partecipare al dibattito e inviare la propria domanda al Maestro Pappano e alla Vice Presidente Severino, sarà disponibile anche un numero verde – Whatsapp per gli utenti che non hanno un profilo attivo sulle piattaforme social.

Con questo appuntamento, si rinnova la collaborazione tra la Luiss Guido Carli e l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Insieme, nel 2019, hanno lanciato il primo Corso Executive in “Musica e Management” della Luiss Business School.

Ideato dalla Vice Presidente dell’Ateneo Paola Severino, il master, giunto quest’anno alla sua seconda edizione, si caratterizza per una didattica non convenzionale, basata sul parallelismo tra i temi tipici della scienza manageriale ed i concetti e le tecniche, proprie della composizione ed esecuzione musicale. Il progetto formativo si è esteso anche ai giovani studenti dell’Ateneo che, attraverso una serie di incontri, hanno la possibilità di riflettere sulle similitudini tra la gestione di un’azienda e la direzione di un’orchestra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA