Sanremo 2024, Malgioglio spinge Angelina Mango: «La sogno sul palco dell'Eurovision. Amadeus? Un genio»

Cristiano Malgioglio non ha dubbi e valuta il cast scelto da Amadeus per l'edizione 2024 del Festival di Sanremo. "Leggendo i nomi del cast, ho pensato che Amadeus sia veramente un genio", afferma Malgioglio. «Lo spazio dedicato ai giovani è unico, come abbiamo visto con i Maneskin: dopo Sanremo, hanno avuto una carriera stellare. Senza nulla togliere agli altri conduttori, Amadeus ha questo qualcosa in più».

Malgioglio, il tifo per Angelina Mango



«Ci tengo a dire subito una cosa: faccio il tifo per Angelina Mango.

Riguardo ai cantanti, Malgioglio esprime grande curiosità. «Sembrano essere stati esclusi nomi molto noti, quindi mi aspetto molto dalle canzoni», spiega l'autore musicale. «Non vedo l'ora di ascoltare, ad esempio, i brani di Fiorella Mannoia, Loredana Bertè e Il Volo, che sembrano portare qualcosa di completamente diverso dal loro solito genere. Li amo; sono incredibilmente semplici, ma godono di un clamoroso successo mondiale. Mi auguro che raggiungano alte vette».

Sulla questione dei trenta cantanti sul palco, Malgioglio è categorico: «Assolutamente no, se fossero stati sessanta sarebbe stato ancora meglio. Prima, la musica veniva messa da parte perché si diceva che non attirava l'attenzione, ma ora viene premiata ed è meraviglioso».

