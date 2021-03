Andrea Delogu in versione Capitan Harlock spopola su Instagram. La dedica a Guccini

Andrea Delogu in versione Capitan Harlock spopola su Instagram: in poche ore il post della conduttrice ha totalizzato oltre 23.000 like grazie al suo look e alla dedica nei confronti de l'Avvelenata, del cantautore Francesco Guccini. «Ma s'io avessi previsto tutto questo - posta su Instagram Andrea Delogu - dati causa e pretesto, le attuali conclusioni. Credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei fatto queste foto pazzesche con Chiara Stampacchia ? Va beh, lo ammetto e mi son sbagliata e accetto il "crucifige" e così sia. Chiedo tempo, son della razza mia, per quanto grande sia, la prima ad aver un profilo instagram e a fare dei collegamenti d’immagine a scarrellata», così si legge su Instagram.

APPROFONDIMENTI LA CANTANTE Anna Tatangelo in versione «Cenerentola con gli anfibi»:... IL RETROSCENA Stefania Orlando svela un retroscena del Gf Vip: «Ho sorpreso... PERSONE Andrea Delogu, Ema Stokholma e Michele Riondino: quando...

La citazione, che non è stata capita subito da alcuni, ha suscitato anche la reazione dell'amica e collega Ema Stokholma, con cui ha commentato Sanremo 2021 su Radio2: «Raga - ha scritto - aveta capito la didascalia? Voglio la verità». Sono stati alcuni fan, nei commenti in basso, a chiarire divertiti l'equivoco. Tra i commenti anche quello del cantante Max Gazzé, che ha scritto: «L'avvelenato capitan Harlock». Effettivamente, dagli scatti la conduttrice ha utilizzato uno degli strumenti che il social mette a disposizione, che permette di creare una gallery: che in questo caso ha avuto un soggetto ben preciso. Il riferimento a Capitan Harlock, nel post, è esplicito perché lei stessa ha messo in fondo alla gallery un'immagine dell'eroe creato da Leiji Matsumot.

Andrea Delogu: «La dislessia, l'infanzia a Sanpa: lo stigma si batte. Ora, da Cavaliere, racconto i Giganti»

Ultimo aggiornamento: 12:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA