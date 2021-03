Anna Tatangelo in versione «Cenerentola con gli anfibi»: il post fa impazzire i social

Anna Tatangelo torna in versione «Cenerentola con gli anfibi»: risale a ieri il post su Instagram della cantante di Ragazza di periferia e di Essere una donna. Che ancora una volta è diventata virale grazie alla sua bellezza mozzafiato e allo stile, decisamente più rock, del post. La ex compagna di Gigi D'Alessio, infatti, se da una parte ha sfoggiato un vestito rosa che faceva pendant con il divano in cuoio e con i colori caldi della parete, dall'altra ha calzato per l'occasione un paio di anfibi lucidi e scuri.

Il post

Nel giro di poche ore il post ha totalizzato quasi 100.000 like e sbalordito il web. Oltre, ovviamente, alle altre vip nel mondo dello spettacolo: «Bella», posta qualche minuto dopo Michelle Hunziker, senza risparmiare all'amica emoji e cuoricini. «La bellezza», aggiunge poco dopo Elisabetta Gregoraci dal suo account ufficiale. Oggi Anna Tatangelo ha 34 anni e, dopo già quasi 20 anni nel mondo della musica - ha debuttato a Sanremo nel 2002 con Doppiamente fragili e vincendo per la categoria Giovani - è una delle regine dei social in Italia.

