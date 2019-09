Adele, fine della storia d'amore con Simon Konecki: la popstar firma il divorzio

Per la popstar inglese Adele, la storia d'amore con il marito Simon Konecki giunge alla fine. Dopo i rumors trapelati lo lo scorso aprile, la coppia avrebbe firmato il divorzio, secondo quanto riporta il sito di gossip TMZ. E' durata otto anni la relazione sentimentale tra la stella della musica leggera britannica ed il marito, da cui, nel 2012 è nato Angelo. A riferire per prima l'aria di crisi tra i due è stato il quotidiano The Sun, quando né la cantante, né il compagno – noti per la loro riservatezza – avevano rilasciato comunicazioni in merito.

Adele compie 30 anni e festeggia come Rose di Titanic: ma la Rete non apprezza



Dopo cinque mesi, la separazione legale sarebbe stata ufficializzata (secondo TMZ) con le firme degli ex-coniugi al tribunale di Los Angeles, dove attraverso i rispettivi legali, hanno fatto sapere che, oltre le divergenze si impegneranno "a far crescere il loro bambino in un ambiente amorevole". Dopo la rottura sentimentale, resta da affrontare la divisione economica, non facile, considerato l'ingente patrimonio della cantante, stimato in 160 milioni di euro, contro i 900 mila euro dell'ex-marito, a capo della no-profit Life Water, che si occupa di portare acqua potabile in Africa.

Adele, 31 anni, è tra le giovani star più ricche del Regno Unito, che negli anni di matrimonio con Konecki ha acquisito diverse proprietà immobiliari, che ora, potrebbe dover condividere con il suo ex. Sul suo profilo Instagram non si trovano tracce della sua storia d'amore e nessun accenno alla separazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA