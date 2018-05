Adele compie 30 anni e festeggia come Rose di Titanic: ma la Rete non apprezza

Game of Thrones, Emilia Clarke: «Il finale non piacerà ai fan»

«Sporchi Trenta»: scrivepubblicando le foto della festa del suo trentesimo compleanno. La cantante ha scelto di organizzare un party a tema con gli abiti e la location che ricordano il filmQuella di Adele è una voce potente che ha conquistato il mondo intero. Sul suo profilole foto dei festeggiamenti e un post che traccia un bilancio della sua vita e della sua carriera: «Non sono sicura di quello che farò nei prossimi 30 anni visto che sono stata già benedetta a tal punto nella mia vita che le parole non possono descriverlo».nata a Londra il 5 maggio 1988, ha indossato i panni di Rose (Kate Winslet) del colossal di James Cameron. La somiglianza con l’attrice è impressionante. «Ringrazio la mia famiglia e i miei amici per avermi intrattenuta e aver supportato il mio essere super fan del film», continua a scrivere l'artista. E conclude in maniera ironica: «Sono assolutamente fottuta, non credo riuscirò a tornare a casa!».Al party non sono mancati volti noti come Alan Carr, Mark Ronson, Zane Lowe e Aaron Paul. Qualcuno però non ha gradito: in rete hanno trovato l'idea di pessimo gusto collegando la festa di compleanno più alla tragedia del transatlantico affondato agli inizi del '900 che al film.