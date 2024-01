Adele, quattro concerti in Europa (in uno stadio costruito su misura): ecco le date del tour 2024

Sono otto anni che Adele non si esibisce in Europa, ma adesso la cantante inglese che ha raggiunto il successo con "Rolling in the deep" sta per tornare in grande stile. Sono stati infatti annunciate quattro concerti, tutti in Germania, a Monaco di Baviera: sono previsti per il 2, il 3, il 9 e il 10 agosto, e avranno luogo in un'arena creata ad hoc per l'evento, un vero e propio stadio su misura che potrà ospitare ottantamila spettatori.

La location

Proprio la location particolare sembrerebbe aver convinto la cantante, che sul suo instagram commenta così la notizia: «Qualche mese fa ho ricevuto una telefonata per degli show estivi.

Tra i miei concerti a Hyde Park e il residency a Las Vegas ero soddisfatta e non avevo quindi altri piani. Tuttavia ero troppo incuriosita dall'idea: uno stadio unico e su misura, progettato per qualunque show avessi in mente? Non potevo immaginare un modo migliore per passare l'estate e concludere questa bellissima fase della mia vita e della mia carriera».

Il tour

Attualmente Adele si esibisce ogni settimana a Las Vegas. "Weekends with Adele" è il suo primo residency show, ovvero una serie di concerti dalla durata variabile - che possono potrarsi anche per diversi anni - in una sede fissa. Las Vegas è la città dei residency per antonomasia e tra gli show più famosi si possono annoverare quelli di Elvis, di Frank Sinatra, di Elton John o di Celine Dion (i residency di quest'ultima sono quelli che hanno incassato di più in assoluto). "Weekends with Adele" è iniziato nell'ottobre del 2022 e finirà a giugno. Dopodichè la cantante sarà libera di volare a Monaco per incontrare i fan del vecchio continente, che già si stanno affrettando a comprare i biglietti.