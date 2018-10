I misteri di Lourdes, una guida per guardare dentro il miracolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una sorta di «manuale di istruzioni» alla scoperta dei misteri di Lourdes. Una guida «per aiutarci non solo a vedere, ma ad entrare nel mistero del miracolo». Filippo Anastasi con il libro “I misteri di Lourdes, Dentro il miracolo» (Effatà Editrice) attraverso «lo stupore del cronista» racconta quel mistero che scuote e ci interroga sulla nostra relazione con Dio. Lourdes favorisce l’incontro con il mistero, secondo l’antica aspirazione dell’uomo di mettersi in comunione con il divino, di entrare in contatto con il soprannaturale.I MISTERI DI LOURDES«Filippo ha usato nella sua vita tutta la sua perizia professionale e la sua grande esperienza in televisione per raccontare Lourdes, per mostrarla quale essa è. E poi – come giornalista – si è divertito negli anni a incrociare storie, a mescolare generazioni e a interrogare emozioni, sguardi e esperienze». Così ha scritto Alessandro de Franciscis nella postfazione. «Queste pagine non sono la divulgazione di misteriosi segreti - ha continuato il presidente del Bureau des Constatations Mèdicales de Lourdes -sono pagine di diario di un uomo ricco di umanità che vuole provare ad affacciarsi insieme ai lettori non sul “segreto” ma sul vissuto di uomini e donne che hanno fatto esperienza di un avvenimento straordinario: una guarigione miracolosa. In qualche modo completa, da par suo, il lavoro che i miei predecessori ed io abbiamo condotto sulle stesse storie di persone. Noi alla ricerca meticolosa della verità clinica e medica. Filippo Anastasi alla ricerca della verità dell’esperienza umana e spirituale».