Giovanni Scipioni pubblica La città gentile, romanzo giallo fantascientifico

Un luogo ideale, senza cattiveria, lontanissimo dal nostro Pianeta. La città gentile, il libro in uscita del giornalista professionista Giovanni Scipioni è un esperimento, un prototipo di una città perfetta. L’ultima costruita dagli scienziati della Terra per inviarla nello spazio. È l’unica speranza di un’umanità ormai fortemente colpita dalla peste nera che sta annientando ogni essere vivente. Un’astronave con le sfere multicolori abitata da un giovane terrestre e da una serie di personaggi di clorofilla. Perché solo con innesti di piante, sostengono gli scienziati, si può rimodellare la gentilezza ormai completamente scomparsa nelle nostra quotidianità.

La trama

Il libro è un romanzo thriller fantascientifico e distopico, edito da Homo Scrivens, che racconta di stanze segrete, grilli portafortuna, pittori che dipingono sull’acqua e tante altre bizzarie.

Pone una serie d’interrogativi sulla vita condotta oggi nelle grandi e piccole città.

La Terra è stata devastata da un virus, e solo grazie a un gruppo di scienziati è nata Godborg, città lontana anni luce, in cui gli esseri viventi sono modellati partendo dall’essenza delle piante. È un luogo dove tutti sono gentili e non hanno ricordi; almeno, dovrebbe essere così. Quando però alcuni abitanti spariscono, si suicidano o sono uccisi, sarà Alexander, commissario di Godborg e unico essere umano, a dover indagare.

Oggi la società è superficiale secondo l'autore. Manca la profondità del pensiero, l’alternarsi di una società che riesca ad avere un atteggiamento premuroso nei confronti della vita e la consapevolezza delle emozioni proprie e degli altri che ci circondano. Il racconto è anche la speranza che tutto questo possa realizzarsi nelle nostre città e non in una città lontana anni luce.

L'autore

Giornalista professionista, ha lavorato per 30 anni alla Repubblica come capo dell’economia e poi come direttore dell’inserto I Viaggi di Repubblica. Ha pubblicato La storia del Signor Pensiero (Marietti) e Bond, James Bond (Mimesis) ed è autore di due corti: Tran tram, premio della giuria al festival di Fano e Lallarallà, presentato al Festival di Venezia.