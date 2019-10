Vinicio Marchioni,il docu-film "Vanja e l'arte di ricostruire"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Foto per non dimenticare. Vinicio Marchioni, giubbotto marrone su pantaloni in tinta, è in compagnia del collega Ivano De Matteo e dell'attrice Milena Mancini, in pantaloni neri e top in tinta. Li salutano la fulva conduttrice Carolina Di Domenico, cellulare a tracolla, con il compagno Pierluigi Ferrantini, cantante dei Velvet. Tutti in uno store di via dei Due Macelli per ammirare la mostra Looking for Cechov: raccolta di immagini scattate dal regista Pepsy Romanoff, nei luoghi dello scrittore russo, nel corso delle riprese del documentario diretto da Marchioni Il terremoto di Vanja.L'opera, che verrà presentata in anteprima mondiale alla Festa del Cinema il 23 ottobre, vanta la collaborazione di Toni Servillo e la partecipazione straordinaria di Andrej Koncalovskij, Gabriele Salvatores, Fausto Malcovati e Letizia Russo. In mostra, nella candida location, gli scatti in bianco e nero dei paesaggi russi visitati, mentre su grandi schermi sono proiettate le immagini del reportage dell'attore, che in tal modo ha cercato di trasformare la sua passione per Cechov in un atto d'amore verso il teatro, la letteratura e gli esseri umani che resistono.A dieci anni dal terremoto che ha distrutto L'Aquila e a tre da quello di Amatrice. Tra coloro che si perdono tra le cornici minimaliste appese su un'unica parete bianca, stile primi del Novecento, la regista Liliana Cavani. Ecco Giordano De Piano, di Squadra Antimafia, in chiodo, e poi il regista Tommaso Agnese. Si avvicina Pino Marino, autore delle musiche del documento, che saluta la stylist di cinema Valeria Palombo, con grosso anello a forma di farfalla. Valerio Groppa, sceneggiatore, conversa con il fotografo delle star Fabio Lovino. Commenti di ammirazione per le scene asciutte tratte dal docufilm. «Mostrare per la prima volta nella città in cui sono cresciuto dice Marchioni - il risultato di cinque anni di studio su Cechov, due anni di riprese in giro per l'Italia durante la tournée di Uno Zio Vanja, nelle zone terremotate e in Russia, nei luoghi dello scrittore russo, mi riempie di emozione». Nel cast del docu, oltre a Marchioni, Francesco Montanari, la Mancini, Lorenzo Gioielli, Alessandra Costanzo, Nina Torresi, Nina Raia e Andrea Caimmi. Due delle immagini in mostra saranno donate al charity dinner del 25 ottobre, organizzato da Désirée Colapietro Petrini e Anna Foglietta con Everychild is my child.