Il calcio alla playstation diventa una scuola social

Inaugurato a Roma, all’interno dell’Orange FutbolClub, club di calcio fra i più in voga della Capitale, la prima game-room di Italia dove i ragazzi potranno essere allenati a giocare alla playstation seguendo le regole e i principi che sono alla base di qualsiasi disciplina sportiva, sotto gli occhi di un team di professionisti del settore. «Il nostro obiettivo - ha dichiarato Guido Tommasi, titolare dell’Orange e promotore dell’iniziativa insieme a Pierfrancesco Iazeolla, Tommaso Ricci - è quello di trascinare i ragazzi fuori dalle proprie stanze dandogli la possibilità di giocare in maniera competitiva e responsabile in un ambiente sportivo insieme ad altri appassionati del settore». Il progetto ambizioso ha ricevuto il plauso di tanti personaggi del mondo del calcio come Simone Inzaghi, Bruno Giordano e Stefano Desideri che ieri pomeriggio non sono voluti mancare all’inaugurazione dell’Esport Orange club.